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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5999600060016002>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 150
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
11%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
61
Ніяких змін не очікую
19%
29
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:31

  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. :mrgreen: Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...

Аа-ааааа-аааааааааа.... - то я так зіваю від скучного росту курсу :mrgreen:
Постукаєте, коли буде 31 :!:
А так, то навіть, не струшуйте даремно повітря :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:43

del
Востаннє редагувалось promyshlennik в Пон 20 лип, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:44

  asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...

я уже сейчас вижу по своим участкам - урожай будет на ахти, в целом, в этом году по сравнению с предыдущими. Это как один из факторов. Это если упустить спад в промышленности, спад экспорт - импорт, что не даёт нужного количества налогов. Спад деловой активности внутри страны, что уменьшает хождение денег, ну и ещё часть других фактов
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:54

Добрый вечер. Здоровья всем. Долярчик , мне Вас очень жаль , но пройти эти мучения , с колебаниями , просто задрачивают . Я это прошёл но с долларами .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:11

Новый глава НБУ назвал падение гривны "нормальным"

"Мы не видим никаких сегодня каких-то предельных размеров курса для того, чтобы Нацбанк должен реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах абсолютно нормальных", – сказал он.

При этом он отметил, что сегодня в конце наблюдался тренд в сторону укрепления гривны.

"Поэтому мы не выходили на рынок. Потому что мы не видели никаких оснований", – сказал Шевченко.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:14

  холява написав:Добрый вечер. Здоровья всем. Долярчик , мне Вас очень жаль , но пройти эти мучения , с колебаниями , просто задрачивают . Я это прошёл но с долларами .

До 31 - я спокійний, як удав!
А якщо буде більше - треба буде тоді записуватись до Вас на "консультації" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:тут все зависит от того сколько у людей на руках гривны, если до 10к, то для чего менять?

Всі мої колеги-ФОПи подали заяви на допомогу в ЦЗ по "тимчасовому безробіттю під час гострої фази карантину"!
От і сильно вони розженуться купувати доляр?
І то в більшості - впала торгівля!
(я ще тримаюсь - тфу, тфу, тфу - хоч продуктами НЕ торгую! ) :)
Дивно, що в будівельника впало :shock: - правда, лише на 3%.
А це ж в нього - ЖРАЧКА!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:36

  asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...

Изменяется в монетарной базе: +21,2% за год (1 июня 2019 - 1 июня 2020) при инфляции 2,4% - пружина сжимается
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:42

  Zebra написав:
  asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...
Изменяется в монетарной базе: +21,2% за год (1 июня 2019 - 1 июня 2020) при инфляции 2,4% - пружина сжимается
А вот это уже факт. //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:42

  vovamuha007 написав:
  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. :mrgreen: Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...

Ми гривнепатріоти, уже давно в доларі :)


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