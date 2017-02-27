Zebra написав:
Изменяется в монетарной базе: +21,2% за год (1 июня 2019 - 1 июня 2020) при инфляции 2,4% - пружина сжимается
таки чувствую завтра возьмём рубеж 28
а дальше пойдём уже веселее к курсу который озвучил Долярчик
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лип, 2020 21:44
таки чувствую завтра возьмём рубеж 28
а дальше пойдём уже веселее к курсу который озвучил Долярчик
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:03
Ещё один совкодрочер, укушенный соросятами в бан.
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А чего это сегодня у Доллярчика полнолуние?
Хочет курс умножить на 2,а свою торговлю поделить на 4 как было в 2015-м?))
Наличка конечно почти не реагирует на межбанк,чувствуется пока отсутствие толком эмиссии и слабые доходы домохозяйств,все несут оскудевшую пайку в булочную и за коммуналль,явно пока не до скв.
23-го снизят ещё ставку,скоро будем как Европа,по грише будут депозиты по 3%,почти СССР,всё равно по кредитам бенианы не платят и отдавать будут о станка,какая разница какие проценты виртуально рисовать,правда?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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