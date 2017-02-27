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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5999600060016002

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 150
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
11%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
61
Ніяких змін не очікую
19%
29
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:44

  Zebra написав:
  asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...

Изменяется в монетарной базе: +21,2% за год (1 июня 2019 - 1 июня 2020) при инфляции 2,4% - пружина сжимается


таки чувствую завтра возьмём рубеж 28
а дальше пойдём уже веселее к курсу который озвучил Долярчик
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:03

  ТИХИЙ написав:
  vovamuha007 написав:
  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. :mrgreen: Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...

Ми гривнепатріоти, уже давно в доларі :)


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Ещё один совкодрочер, укушенный соросятами в бан.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А чего это сегодня у Доллярчика полнолуние?
Хочет курс умножить на 2,а свою торговлю поделить на 4 как было в 2015-м?))

Наличка конечно почти не реагирует на межбанк,чувствуется пока отсутствие толком эмиссии и слабые доходы домохозяйств,все несут оскудевшую пайку в булочную и за коммуналль,явно пока не до скв.
23-го снизят ещё ставку,скоро будем как Европа,по грише будут депозиты по 3%,почти СССР,всё равно по кредитам бенианы не платят и отдавать будут о станка,какая разница какие проценты виртуально рисовать,правда?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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