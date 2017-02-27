Додано: Пон 20 лип, 2020 22:07

А чего это сегодня у Доллярчика полнолуние?

Хочет курс умножить на 2,а свою торговлю поделить на 4 как было в 2015-м?))



Наличка конечно почти не реагирует на межбанк,чувствуется пока отсутствие толком эмиссии и слабые доходы домохозяйств,все несут оскудевшую пайку в булочную и за коммуналль,явно пока не до скв.

23-го снизят ещё ставку,скоро будем как Европа,по грише будут депозиты по 3%,почти СССР,всё равно по кредитам бенианы не платят и отдавать будут о станка,какая разница какие проценты виртуально рисовать,правда?(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.