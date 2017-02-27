НуАж целых 4 копейки откатили.Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически!...