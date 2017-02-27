Додано: Пон 20 лип, 2020 22:49

uaprofi написав: Alex2006 написав: Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем. Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.



Вы заметили, что в этот раз они подняли скупку!!!

теперь всё по настоящему! Вы заметили, что в этот раз они подняли скупку!!!теперь всё по настоящему!

"Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние полтора-два месяца мы видим позитивный тренд: если до июня исполнение бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92% - это демонстрирует то, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса.

Да зелёным надо поднимать экономику девалом.Звучит как помогу бабушке вылечиться двустволкой.Так что будет вам всем 10%,при курсе 56 по их мнению удвоится доходная часть бюджета,при плане 120,колядуют обычно меньше 60 и в абсолютном значении без палочек выручалок(НБУ,Нафтогаз,Приват) мы падаем с мая!!! т.е. выход из карантина только навредил))),так что всё норм. 10% это всё равно что 100% или пару раз по 100,хоть что-то перевыполнят для трудящихся.Что-то в этом месяце квартальные налоги никак не выручают бюджет,собрали на сегодняшнее утро чуть больше 30-ти ярдов КАРЛ!!Возместили НДС на 1 ярд при норме 12.Зелёные сейчас очень хорошо на примерах показывают какие они спецы в математике и экономике,вот например суперперл Разумкова:Будут вам 10%,Петя с леркой могильщицей 200 покажутся гуманистами и высокими экономическими специалистами