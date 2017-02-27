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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5999600060016002

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 151
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
11%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
62
Ніяких змін не очікую
19%
29
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:11

  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. :mrgreen: Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...

В который уже раз баксодержатели так пишут, пытаясь запугать оленей, а толку нет, судя по истории на долгосроке :) Что будет происходить я уже описывал, пока все сходиться :) Всех успеют посадить в "последний вагон уходящей осени по 28"))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:22

  Alex2006 написав:Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.


Вы заметили, что в этот раз они подняли скупку!!!
теперь всё по настоящему!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:49

  uaprofi написав:
  Alex2006 написав:Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.


Вы заметили, что в этот раз они подняли скупку!!!
теперь всё по настоящему!


Да зелёным надо поднимать экономику девалом.
Звучит как помогу бабушке вылечиться двустволкой.
Так что будет вам всем 10%,при курсе 56 по их мнению удвоится доходная часть бюджета,при плане 120,колядуют обычно меньше 60 и в абсолютном значении без палочек выручалок(НБУ,Нафтогаз,Приват) мы падаем с мая!!! т.е. выход из карантина только навредил))),так что всё норм. 10% это всё равно что 100% или пару раз по 100,хоть что-то перевыполнят для трудящихся.
Что-то в этом месяце квартальные налоги никак не выручают бюджет,собрали на сегодняшнее утро чуть больше 30-ти ярдов КАРЛ!!
Возместили НДС на 1 ярд при норме 12.
Зелёные сейчас очень хорошо на примерах показывают какие они спецы в математике и экономике,вот например суперперл Разумкова:
"Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние полтора-два месяца мы видим позитивный тренд: если до июня исполнение бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92% - это демонстрирует то, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса.


Будут вам 10%,Петя с леркой могильщицей 200 покажутся гуманистами и высокими экономическими специалистами 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:57

  somilitark написав:Что-то в этом месяце квартальные налоги никак не выручают бюджет,собрали на сегодняшнее утро чуть больше 30-ти ярдов КАРЛ!!
Возместили НДС на 1 ярд при норме 12.


Где смотреть этот показатель?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:02

  Zebra написав:
  somilitark написав:Что-то в этом месяце квартальные налоги никак не выручают бюджет,собрали на сегодняшнее утро чуть больше 30-ти ярдов КАРЛ!!
Возместили НДС на 1 ярд при норме 12.


Где смотреть этот показатель?


Нарастающим итогом основные цифры:
https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 5999600060016002
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