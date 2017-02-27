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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6000600160026003>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 154
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
65
Ніяких змін не очікую
19%
29
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:11

  yuri_m написав:Ну что, гривнепатриоты, дождались отката? Аж целых 4 копейки откатили. :mrgreen: Вот так и пойдем дальше в горы: на 25-30 копеек вверх за день, в конце торгов на 4-5 откат, и на следующий день снова по этой же кальке... Если летом так курс пошел расти, то осенью точно остановки уже не будет. Аттаракцион невиданной щедрости образца второй половины 2019 года никто повторять не будет - ресурсов таких просто нет физически! Тут хоть бы за 35 до конца года не выскочить...

В который уже раз баксодержатели так пишут, пытаясь запугать оленей, а толку нет, судя по истории на долгосроке :) Что будет происходить я уже описывал, пока все сходиться :) Всех успеют посадить в "последний вагон уходящей осени по 28"))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:22

  Alex2006 написав:Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.


Вы заметили, что в этот раз они подняли скупку!!!
теперь всё по настоящему!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:49

  uaprofi написав:
  Alex2006 написав:Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.


Вы заметили, что в этот раз они подняли скупку!!!
теперь всё по настоящему!


Да зелёным надо поднимать экономику девалом.
Звучит как помогу бабушке вылечиться двустволкой.
Так что будет вам всем 10%,при курсе 56 по их мнению удвоится доходная часть бюджета,при плане 120,колядуют обычно меньше 60 и в абсолютном значении без палочек выручалок(НБУ,Нафтогаз,Приват) мы падаем с мая!!! т.е. выход из карантина только навредил))),так что всё норм. 10% это всё равно что 100% или пару раз по 100,хоть что-то перевыполнят для трудящихся.
Что-то в этом месяце квартальные налоги никак не выручают бюджет,собрали на сегодняшнее утро чуть больше 30-ти ярдов КАРЛ!!
Возместили НДС на 1 ярд при норме 12.
Зелёные сейчас очень хорошо на примерах показывают какие они спецы в математике и экономике,вот например суперперл Разумкова:
"Если мы говорим о выполнении бюджета, то за последние полтора-два месяца мы видим позитивный тренд: если до июня исполнение бюджета было, если не ошибаюсь, где-то 88%, то сейчас мы видим 92% - это демонстрирует то, что экономика понемногу выходит из экономического кризиса.


Будут вам 10%,Петя с леркой могильщицей 200 покажутся гуманистами и высокими экономическими специалистами 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:57

  somilitark написав:Что-то в этом месяце квартальные налоги никак не выручают бюджет,собрали на сегодняшнее утро чуть больше 30-ти ярдов КАРЛ!!
Возместили НДС на 1 ярд при норме 12.


Где смотреть этот показатель?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:02

  Zebra написав:
  somilitark написав:Что-то в этом месяце квартальные налоги никак не выручают бюджет,собрали на сегодняшнее утро чуть больше 30-ти ярдов КАРЛ!!
Возместили НДС на 1 ярд при норме 12.


Где смотреть этот показатель?


Нарастающим итогом основные цифры:
https://www.treasury.gov.ua/ua/main-figures
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 07:18

  asti написав:
  Zebra написав:
  asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...
Изменяется в монетарной базе: +21,2% за год (1 июня 2019 - 1 июня 2020) при инфляции 2,4% - пружина сжимается
А вот это уже факт. //)

Не совсем.Денег,в смысле гривны у всех экономических агентов может становиться больше,но при шухере и неопределённости стараются меньше тратить.Отсюда и низкая инфляция.Они ее девалом подстегнут.Так,в целом,им этот народ дешевле обходиться будет.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 07:52

  Игорь Алексеевич написав:меня устроит курс 28 до конца июля - заканчиваю ремонт в доме. как раз началась фаза закупок в комнаты мебели.
товар пока у всех не переоценивался. поэтому спокойствие господа. :P

страница форума - 6000. к удаче. :D


Якого ... товар переоцінювати? Ви за цінами не слідкували, а вийшло ось що!
Так що курс 50 нас підлікує трішки...чекаємо!
  hume написав:Тоже из последнего, нужен был диван, приехал в магазин где делал раньше все покупки по мягкой мебели и кроватями, открываю ногой дверь и кидаю каклетку в морду манагеру.....но, каково было моё удивление, когда манагер сообщает, что за свою каклетку я могу посмотреть только кресла.. :mrgreen:
Итого + 70 % от 15ого года, или +50% от начала 18ого года.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 07:57

  zРадио написав:
  asti написав:Курс складывается из многих факторов. Если вы мне объясните что изменилось в экономике страны за месяц что курс вырос на гривну я наверное вас даже уважать стану сильно/) Как по мне всё что сейчас происходит это только ожидания...


Могу! Закончились все источники неорганического наполнения бюджета - выдоены на дивиденды Нефтегаз, Приватбанк, Энергоатом, Укрэнерго, Укрспирт и остальные более мелкие госкомпании, а также сам НБУ.

Соответственно, бюджетный дефицит порядка 30 млрд грн в месяц нечем будет финансировать уже в августе-сентябре, если ничего не предпринять.

Рост курс доллара даже без прямой эмиссии в бюджет (которой, вероятнее всего, не будет) дает прирост органики не только от налоговых доходов с экспорта, но и всех остальных, включая внутреннее производство и импорт.

Благо с инфляцией 2% в годовом исчислении можно себе это позволить без ценовых шоков. Дальше все в руках НБУ - не будет страдать фигней с нецелевой раздачей рефинанса, повторения 2008-го и 2014-го можно будет избежать, проводя девальвацию в мягкой и управляемой форме...

А тутай я не згоден :!: є ще порох в порохівницях :!:

Є ще асті і його мама (великі каренсі холдери), ще Алекс є, так що доїти, імхо, є ще кого, тільки "морковку" треба показати :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:25

  vitaliian написав:
  uaprofi написав:грндепо это полный звиздец
все адеватные гривно-депозитчики после такой курсовой стабильности должны забрать свои депозиты и вернуть их не раньше, чем поднимутся ставки до обоснованного для волантильности гривны уровня (18-20%). Пусть банки покушают рефинанса.

А чьо, реф ПА6% , надабрать
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:28

  jump написав:НБУ має продовжити зниження облікової ставки - Шевченко
Також він заявив, що НБУ має збалансувати портфелі банків.

"З одного боку необхідно посилити роботу зі зниження частки проблемних кредитів у банківській системі та покращення якості кредитних портфелів у банків. З іншого боку обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують використовуючи вільну ліквідність замість кредитування підприємств",- резюмий новий голова НБУ.

Новий голова Національного банку Кирило Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул.

Шото нє нравіццо мну новий Голова
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