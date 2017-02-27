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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6000600160026003

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 154
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
65
Ніяких змін не очікую
19%
29
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:29

Нет стабильности
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38

  Expert100500 написав:О, підоспіла новина для "любителів" баби Лєри

Монетарна політика центробанку під керівництвом Якова Смолія та Валерії Гонтаревої показала свою ефективність. Про це заявив новий глава Національного банку Кирило Шевченко на прес-брифінгу.
"Монетарна політика НБУ довела свою дієвість. Тому ми всі з вами бачимо низький рівень інфляції. Ми всі з вами бачимо, як швидко заспокоївся валютний ринок. Це все складові, в тому числі, монетарної політики НБУ", - сказав він.

А він ще й жартун
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flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38

Кин дза дза

https://youtu.be/gcOXSSfODQc
Пионер
 
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