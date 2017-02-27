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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:29
Нет стабильности
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Investor_K
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Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38
Expert100500 написав:
О, підоспіла новина для "любителів" баби Лєри
Монетарна політика центробанку під керівництвом Якова Смолія та Валерії Гонтаревої показала свою ефективність. Про це заявив новий глава Національного банку Кирило Шевченко на прес-брифінгу.
"Монетарна політика НБУ довела свою дієвість. Тому ми всі з вами бачимо низький рівень інфляції. Ми всі з вами бачимо, як швидко заспокоївся валютний ринок. Це все складові, в тому числі, монетарної політики НБУ", - сказав він.
А він ще й жартун
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Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38
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