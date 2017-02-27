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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38
А він ще й жартун
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38
Кин дза дза
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:46
отримали допомогу? 1100-1200грн?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЄС остаточно домовилися:
"EU leaders have agreed a 1.82 trillion Euro #coronavirus recovery fund after four days of negotiations. The #COVID19 fund will be sent as loans and grants to the countries hit hardest by the virus".
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:51
Вот удобно какой-то вирус появился, и его раскрутили.
Без него так печатать деньги было нельзя. А теперь - печатай сколько хочешь, ковид всё спишет
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Вів 21 лип, 2020 08:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Немного о фундаменте.
1. Поступления от таможни 82,5% от уровня прошлого года накопительным итогом (138 млрд против 168 млрд годом ранее). В июле - 84,4% (13,6 млрд. против 16,2 млрд годом ранее). (
Причина падения таможенных поступлений - падение импорта. Налогооблагаемый импорт в Украину в мае этого года составил $3,04 млрд, что на 31,2% меньше, чем в мае прошлого года, тогда как в целом за пять месяцев падение импорта составило 13% – до $18,28 млрд, сообщила Гостаможслужба.
Согласно ее данным, из основных статей импорта сильнее всего упал ввоз минеральных топлив и нефти – на 50,9%, до $485,2 млн, а с начала года – на 27%, до $3,22 млрд.
Т.е., дело не только у курсе, но и в ценах, и в физических объемах.
2. Судя по всему, просядет и налог на прибыль за второй квартал. Но об этом мы узнаем немного позже.
3. Пообщался с розничным магазином (продукты, достаточно крупный) в туристическом с. Коблево. Падение оборотов к июля прошлого года в 2 раза в деньгах, туристов мало.
Девальвация вряд ли поможет бизнесу и бюджету, скорее помог бы секвестр расходов гос. бюджета. С такими темпами, осенью "сделаем слуг вместе"
https://novo.od.ua/
Додано: Вів 21 лип, 2020 09:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сьогодні курс на місці кроком руш!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 21 лип, 2020 09:10
да ладно! Может рядом похожий магазин открылся?
Сейчас вообще некуда особо ехать, кроме Одесской области. Турция то открыта, но можно полететь и застрять, как это было при первой волне ковида.
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