Додано: Вів 21 лип, 2020 08:54

Немного о фундаменте.1. Поступления от таможни 82,5% от уровня прошлого года накопительным итогом (138 млрд против 168 млрд годом ранее). В июле - 84,4% (13,6 млрд. против 16,2 млрд годом ранее). (Причина падения таможенных поступлений - падение импорта. Налогооблагаемый импорт в Украину в мае этого года составил $3,04 млрд, что на 31,2% меньше, чем в мае прошлого года, тогда как в целом за пять месяцев падение импорта составило 13% – до $18,28 млрд, сообщила Гостаможслужба.Согласно ее данным, из основных статей импорта сильнее всего упал ввоз минеральных топлив и нефти – на 50,9%, до $485,2 млн, а с начала года – на 27%, до $3,22 млрд.Т.е., дело не только у курсе, но и в ценах, и в физических объемах.2. Судя по всему, просядет и налог на прибыль за второй квартал. Но об этом мы узнаем немного позже.3. Пообщался с розничным магазином (продукты, достаточно крупный) в туристическом с. Коблево. Падение оборотов к июля прошлого года в 2 раза в деньгах, туристов мало.Девальвация вряд ли поможет бизнесу и бюджету, скорее помог бы секвестр расходов гос. бюджета. С такими темпами, осенью "сделаем слуг вместе"