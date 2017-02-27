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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6001600260036004>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 154
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
65
Ніяких змін не очікую
19%
29
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:29

Нет стабильности
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38

  Expert100500 написав:О, підоспіла новина для "любителів" баби Лєри

Монетарна політика центробанку під керівництвом Якова Смолія та Валерії Гонтаревої показала свою ефективність. Про це заявив новий глава Національного банку Кирило Шевченко на прес-брифінгу.
"Монетарна політика НБУ довела свою дієвість. Тому ми всі з вами бачимо низький рівень інфляції. Ми всі з вами бачимо, як швидко заспокоївся валютний ринок. Це все складові, в тому числі, монетарної політики НБУ", - сказав він.

А він ще й жартун
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:38

Кин дза дза

https://youtu.be/gcOXSSfODQc
Пионер
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:46

  Долярчик написав:
  prodigy написав:тут все зависит от того сколько у людей на руках гривны, если до 10к, то для чего менять?

Всі мої колеги-ФОПи подали заяви на допомогу в ЦЗ по "тимчасовому безробіттю під час гострої фази карантину"!
От і сильно вони розженуться купувати доляр?
І то в більшості - впала торгівля!
(я ще тримаюсь - тфу, тфу, тфу - хоч продуктами НЕ торгую! ) :)
Дивно, що в будівельника впало :shock: - правда, лише на 3%.
А це ж в нього - ЖРАЧКА!!!!!!!


отримали допомогу? 1100-1200грн?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЄС остаточно домовилися:
"EU leaders have agreed a 1.82 trillion Euro #coronavirus recovery fund after four days of negotiations. The #COVID19 fund will be sent as loans and grants to the countries hit hardest by the virus".
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:51

  stryzhko написав:ЄС остаточно домовилися:
"EU leaders have agreed a 1.82 trillion Euro #coronavirus recovery fund after four days of negotiations. The #COVID19 fund will be sent as loans and grants to the countries hit hardest by the virus".

Вот удобно какой-то вирус появился, и его раскрутили.
Без него так печатать деньги было нельзя. А теперь - печатай сколько хочешь, ковид всё спишет
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 08:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Немного о фундаменте.
1. Поступления от таможни 82,5% от уровня прошлого года накопительным итогом (138 млрд против 168 млрд годом ранее). В июле - 84,4% (13,6 млрд. против 16,2 млрд годом ранее). (https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2020-5)
Причина падения таможенных поступлений - падение импорта. Налогооблагаемый импорт в Украину в мае этого года составил $3,04 млрд, что на 31,2% меньше, чем в мае прошлого года, тогда как в целом за пять месяцев падение импорта составило 13% – до $18,28 млрд, сообщила Гостаможслужба.

Согласно ее данным, из основных статей импорта сильнее всего упал ввоз минеральных топлив и нефти – на 50,9%, до $485,2 млн, а с начала года – на 27%, до $3,22 млрд.
Т.е., дело не только у курсе, но и в ценах, и в физических объемах.
2. Судя по всему, просядет и налог на прибыль за второй квартал. Но об этом мы узнаем немного позже.
3. Пообщался с розничным магазином (продукты, достаточно крупный) в туристическом с. Коблево. Падение оборотов к июля прошлого года в 2 раза в деньгах, туристов мало.

Девальвация вряд ли поможет бизнесу и бюджету, скорее помог бы секвестр расходов гос. бюджета. С такими темпами, осенью "сделаем слуг вместе"
https://novo.od.ua/
Волк
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сьогодні курс на місці кроком руш! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:10

  Волк написав:.. в туристическом с. Коблево. Падение оборотов к июля прошлого года в 2 раза в деньгах, туристов мало.
..

да ладно! Может рядом похожий магазин открылся?
Сейчас вообще некуда особо ехать, кроме Одесской области. Турция то открыта, но можно полететь и застрять, как это было при первой волне ковида.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:20

сьогодні йдемо на 27.80
Nazarkino
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