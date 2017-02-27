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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6001600260036004

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 154
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
42%
65
Ніяких змін не очікую
19%
29
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:29

  Долярчик написав:Сьогодні курс на місці кроком руш! :D

поздно пить боржоми.
оба твои годовые депозита уже в убытке.
а ты не тем занимаешься, я считаю. хромай пополнять "стовбчики".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:32

  Nazarkino написав:сьогодні йдемо на 27.80


Надо сразу настроиться ментально на курс 29,50.
Тогда всё что меньше 29,50 будет просто казаться приятным бонусом.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:33

  Волк написав:3. Пообщался с розничным магазином (продукты, достаточно крупный) в туристическом с. Коблево. Падение оборотов к июля прошлого года в 2 раза в деньгах, туристов мало.

Пусть ещё в 2 раза цены повысят, может касса вырастет :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 09:54

Утренние курсы, 9-35:

Харьков 27.65 - 27.73. Курсы наличного доллара разнообразные, спред от 10 до 20 копеек. Диапазон цен: 27.60..27.65 - 27.73..27.80 (ПОВ, опт)
  freeze написав:Надо сразу настроиться ментально на курс 29,50.

Похоже никто не знает где будет остановка..
За вечер и утро курс в Харькове подтянулся выше закрытия межбанка:
  Ірина_ написав:Долар 27,61/27,63

Межбанк - актуальная информация
Выделю следующие котировки с самым узким спредом: 27.65 - 27.75

Сумы 27.50..27.55 - 27.70..27.75
Полтава 27.63 - 27.70..27.75

Вчера утром: Харьков 27.47 - 27.49, Сумы 27.35 - 27.50, Полтава 27.37 - 27.49
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:09

Нерезы вчера продали гривневых ОВГЗ на 720 млн.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Nazarkino написав:сьогодні йдемо на 27.80

Рекомендую після цієї фрази завжди робити допис : а якщо ні, то я балабол! Справедливо? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:11

  freeze написав:
Надо сразу настроиться ментально на курс 29,50.
Тогда всё что меньше 29,50 будет просто казаться приятным бонусом.


Думаете догонят его до таких цифр в ближайшее время или все таки подождут местные выборы, а пока поболтаемся 27-28?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:12

  Василь-Рівне написав:
  Nazarkino написав:сьогодні йдемо на 27.80

Рекомендую після цієї фрази завжди робити допис : а якщо ні, то я балабол! Справедливо? :wink:



Курс на сейчас 27,69 / 27,72
Осталось совсем немного.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:16

  zzzzzz написав:Нерезы вчера продали гривневых ОВГЗ на 720 млн.грн.


Нерезиденти, які влізли в облігації при курсі 23, вже втратили двохрічний прибуток. Не дивно, що вони заворушились
Expert100500
 
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