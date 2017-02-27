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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 09:29
Долярчик написав:
Сьогодні курс на місці кроком руш!
поздно пить боржоми.
оба твои годовые депозита уже в убытке.
а ты не тем занимаешься, я считаю. хромай пополнять "стовбчики".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:32
Nazarkino написав:
сьогодні йдемо на 27.80
Надо сразу настроиться ментально на курс 29,50.
Тогда всё что меньше 29,50 будет просто казаться приятным бонусом.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:33
Волк написав:
3. Пообщался с розничным магазином (продукты, достаточно крупный) в туристическом с. Коблево. Падение оборотов к июля прошлого года в 2 раза в деньгах, туристов мало.
Пусть ещё в 2 раза цены повысят, может касса вырастет
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
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Додано: Вів 21 лип, 2020 09:54
Утренние курсы, 9-35:
Харьков 27.65 - 27.73. Курсы наличного доллара разнообразные, спред от 10 до 20 копеек. Диапазон цен: 27.60..27.65 - 27.73..27.80 (ПОВ, опт)
freeze написав:
Надо сразу настроиться ментально на курс 29,50.
Похоже никто не знает где будет остановка..
За вечер и утро курс в Харькове подтянулся выше закрытия межбанка:
Межбанк - актуальная информация
Ірина_ написав:Долар 27,61/27,63
Выделю следующие котировки с самым узким спредом: 27.65 - 27.75
Сумы 27.50..27.55 - 27.70..27.75
Полтава 27.63 - 27.70..27.75
Вчера утром: Харьков 27.47 - 27.49, Сумы 27.35 - 27.50, Полтава 27.37 - 27.49
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:09
Нерезы вчера продали гривневых ОВГЗ на 720 млн.грн.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:10
Nazarkino написав:
сьогодні йдемо на 27.80
Рекомендую після цієї фрази завжди робити допис : а якщо ні, то я балабол!
Справедливо?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:11
freeze написав:
Надо сразу настроиться ментально на курс 29,50.
Тогда всё что меньше 29,50 будет просто казаться приятным бонусом.
Думаете догонят его до таких цифр в ближайшее время или все таки подождут местные выборы, а пока поболтаемся 27-28?
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:12
Василь-Рівне написав: Nazarkino написав:
сьогодні йдемо на 27.80
Рекомендую після цієї фрази завжди робити допис : а якщо ні, то я балабол!
Справедливо?
Курс на сейчас 27,69 / 27,72
Осталось совсем немного.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 21 лип, 2020 10:16
zzzzzz написав:
Нерезы вчера продали гривневых ОВГЗ на 720 млн.грн.
Нерезиденти, які влізли в облігації при курсі 23, вже втратили двохрічний прибуток. Не дивно, що вони заворушились
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