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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6003600460056006>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 158
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
69
Ніяких змін не очікую
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Aps написав:
  freeze написав:
Надо сразу настроиться ментально на курс 29,50.
Тогда всё что меньше 29,50 будет просто казаться приятным бонусом.


Думаете догонят его до таких цифр в ближайшее время или все таки подождут местные выборы, а пока поболтаемся 27-28?


Предполагаю, что скорее всего до конца года будем ходить в основном в диапазоне 28 - 29.5.

Поскольку, как я понимаю, этот диапазон устраивает более-менее всех - и Минфин, и НБУ, и Офис Президента, и премьера Шмыгаля, и Гетманцева, главу профильного комитета Рады.
Практически нирвана.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:26

  Aps написав:
  freeze написав:
Надо сразу настроиться ментально на курс 29,50.
Тогда всё что меньше 29,50 будет просто казаться приятным бонусом.


Думаете догонят его до таких цифр в ближайшее время или все таки подождут местные выборы, а пока поболтаемся 27-28?

есть опасность, что местных выборов может и не будет
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:28

  Expert100500 написав:
  zzzzzz написав:Нерезы вчера продали гривневых ОВГЗ на 720 млн.грн.


Нерезиденти, які влізли в облігації при курсі 23, вже втратили двохрічний прибуток. Не дивно, що вони заворушились


Таких было очень мало и действительно можно предположить что они случайные залетчики. Инсайдеры (3 млрд) влезли летом-19, на выпуски 16-18% доходности, сроком до года. Они и составляют 3/4 Пирамиды. А потом Маркарова и Смолий разыграли спектакль с падающей доходностью и 7летками, которые уже почти никто не брал, но был повод понадувать щеки о своем профессионализме.

Зато этот мизер прекрасно был использован в обвале курса до 23, мол НБУ не справляется с выкупом. Судя с пленок, хотели до 20, фиксируя 40%-50% долларовой доходности для инсайдеров в первом вагоне.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:29

  freeze написав:
Aps написав:
  freeze написав:
Надо сразу настроиться ментально на курс 29,50.
Тогда всё что меньше 29,50 будет просто казаться приятным бонусом.


Думаете догонят его до таких цифр в ближайшее время или все таки подождут местные выборы, а пока поболтаемся 27-28?


Предполагаю, что скорее всего до конца года будем ходить в основном в диапазоне 28 - 29.5.

Поскольку, как я понимаю, этот диапазон устраивает более-менее всех - и Минфин, и НБУ, и Офис Президента, и премьера Шмыгаля, и Гетманцева, главу профильного комитета Рады.
Практически нирвана.

а торговцев?
они ж вынуждены будут поднять цены на свой товар, при условии, что и сейчас у них покупателей не очень много (последствия "ограничительных мер").
Востаннє редагувалось dima_beleb в Вів 21 лип, 2020 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:29

  yuri_m написав:
  Nighthawk написав:Наразі докупив євро по 31,15, хоча це дуже дорого... Якщо що, зразу виходжу з нього назад у гривню...

Купить на пике курса - это наше всё! Вы хоть бы немного новостями из Европы интересовались перед покупкой. Все выходные Еврокомиссия заседала и решала, сколько им евро напечатать надо, чтобы спасать экономику Европы. Так и не доторговались, какая сумма будет... В цену евро сейчас закладывают ожидания, что печатать будут мало. А если таки много? Где потом ловить этот евро придется? То-то же...

Я свои евро продал на фиг сегодня. Вернее сконвертировал в доллары по 1.1425. И не жалею!


(Facepalm) Ну що за оленізм! Курс входу неважливий, головне-профіт при виході. Я і по 40 зайду, якщо зможу продати по 41... Вчора 3к євро дало 1050 грн профіту (31,15-31,53-0,1%), сьогодні зранку зайшов тільки на 2к по 31,36... Ібо стрьомно. Все одно кредитна гривня, пофіг... По 31,40 гарантовано катапультуюсь, єссі шо. А ви і далі камлайте на засідання ЄЦБ :D
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:30

  Волк написав:Девальвация вряд ли поможет бизнесу и бюджету, скорее помог бы секвестр расходов гос. бюджета. С такими темпами, осенью "сделаем слуг вместе"

Как раз печать денег это менее болезненный секвестр расходов, чем номинальный пересмотр в данной ситуации.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:34

  Василь-Рівне написав:Рекомендую після цієї фрази завжди робити допис : а якщо ні, то я балабол! Справедливо?

Ну якщо глянути з критичної сторони як це робите Ви то так, а якщо спустити пар на це є фінансовий форум щоб обговорювати баталії що куда і як.

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:34

  prodigy написав:
  Долярчик написав:
  prodigy написав:тут все зависит от того сколько у людей на руках гривны, если до 10к, то для чего менять?

Всі мої колеги-ФОПи подали заяви на допомогу в ЦЗ по "тимчасовому безробіттю під час гострої фази карантину"!
От і сильно вони розженуться купувати доляр?
І то в більшості - впала торгівля!
(я ще тримаюсь - тфу, тфу, тфу - хоч продуктами НЕ торгую! ) :)
Дивно, що в будівельника впало :shock: - правда, лише на 3%.
А це ж в нього - ЖРАЧКА!!!!!!!


отримали допомогу? 1100-1200грн?

Деякі вже отримали ~ 4 000-5 000грн
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:38

Чим схибила за вчора наша економіка?


Вітаюсь совсіма!
За вчора індекс доляра впав з 95,95 до 95,75.
Євро по відношенню до доляра додало з 1,427 до 1,447.
А це про експортно оріентовану економіку, у якої знову експорт більше імпорту на моменті. Китай з 6,997 до 6,9883.

А чим завинила таки гривня , що впала з 27,45 до 27,65. Да нічим, окрім нової голови, яка за стабільну гривню і не бачить нічого поганаго в таких коливаннях. :evil:

Та є хоч одна позитивна новина. Вчора НБУ здається показав що будуть втручатися з інтервенціями при рості курсу тільки після 1 відсотка вгору. Тепер цікаво дочекатися до якоі величини вниз не втручатимуться!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 21 лип, 2020 10:49, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:39

  Zebra написав:..
Как раз печать денег это менее болезненный секвестр расходов, чем номинальный пересмотр в данной ситуации.

Бацька Лукашенко не даст соврать
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