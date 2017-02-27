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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6003600460056006

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 158
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
69
Ніяких змін не очікую
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:46

Вчера нерезиденты продали гривневых ОВГЗ еще на 720 млн.грн.
За 6 дней продажи составили 2,9 млрд.грн.
С начала июля 4,840 млрд.грн.

После крупного погашения 8 июля, у нерезов ОВГЗ выкупают банки.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 10:52

  Expert100500 написав:
  zzzzzz написав:Нерезы вчера продали гривневых ОВГЗ на 720 млн.грн.


Нерезиденти, які влізли в облігації при курсі 23, вже втратили двохрічний прибуток. Не дивно, що вони заворушились

Щось я підозрюю, що вони захеджувались ще при вході, так що якийсь прибуток та отримають.
L
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:20

В четверг 23 июля НБУ будет оглашать решение по учетной ставке.
Ожидают снижения еще на 1 п.п. с 6% которые сейчас, до 5%.

Вот на этом доллар может поехать и на 30
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:22

  Долярчик написав:Ти розумієш, що має бути курс 31, щоб я хоч на пару копійок влетів?!
Тож заздри мовчки! :lol:


Пане, Долярчику.
Справедливости ради, стоит отметить, что "влетите" вы все же при несколько более низком курсе...

Вы же не вложили всю сумму своих сбережений разово, год или два назад.
Сначала вы положили только часть сбережений. Потом пополняли, по мере появления свободных средств...

Следовательно, ваш суммарный доход не корректно считать по 18% годовых с самого начала открытия депозита.
ИМХО конечно :wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:22

  zzzzzz написав:В четверг 23 июля НБУ будет оглашать решение по учетной ставке.
Ожидают снижения еще на 1 п.п. с 6% которые сейчас, до 5%.

Вот на этом доллар может поехать и на 30


30 - рано.
27,75 - 28.00 - это средний летний курс. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/47492 ... getmantsev

“Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк… Але нічого страшного в поступовому, повільному просіданні гривні в рамках 10% я особисто не бачу”, – сказав Гетманцев.

При цьому він зазначив, що не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.

“У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах голови НБУ і цього немає в намірах у жодного з нас”, – наголосив він.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:35

Ще ~ 2грн 35 коп. до Долярчикового "вльоту")))

  Amat написав:
  Долярчик написав:Ти розумієш, що має бути курс 31, щоб я хоч на пару копійок влетів?!
Тож заздри мовчки! :lol:


Пане, Долярчику.
Справедливости ради, стоит отметить, что "влетите" вы все же при несколько более низком курсе...

Вы же не вложили всю сумму своих сбережений разово, год или два назад.
Сначала вы положили только часть сбережений. Потом пополняли, по мере появления свободных средств...

Следовательно, ваш суммарный доход не корректно считать по 18% годовых с самого начала открытия депозита.
ИМХО конечно :wink

Ну, раз пішла така п'янка :)
Я тут скріни викладав абанки - де в них є "капіталізація %" - а це означає "сложний %" - думаю Ви вкурсі :wink:
Але, нехай буде - опускаю свою планку "вльоту" до 30 :D
Нехай буде, все що вище 30 - Долярчиків "вльот" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 21 лип, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:40

давай-давай, побольше скринов.
а то мы их давно не видели тут...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 11:43

  Долярчик написав:
  Amat написав:
  Долярчик написав:Ти розумієш, що має бути курс 31, щоб я хоч на пару копійок влетів?!
Тож заздри мовчки! :lol:


Пане, Долярчику.
Справедливости ради, стоит отметить, что "влетите" вы все же при несколько более низком курсе...

Вы же не вложили всю сумму своих сбережений разово, год или два назад.
Сначала вы положили только часть сбережений. Потом пополняли, по мере появления свободных средств...

Следовательно, ваш суммарный доход не корректно считать по 18% годовых с самого начала открытия депозита.
ИМХО конечно :wink

Ну, раз пішла така п'янка :)
Я тут скріни викладав абанки - де в них є "капіталізація %" - а це означає "сложний %" - думаю Ви вкурсі :wink:
Але, нехай буде - опускаю свою планку "вльоту" до 30 :D
Нехай буде, все що вище 30 - Долярчиків "вльот" :mrgreen:


Пробував перевірити ваші розрахунки - мені здається, що не враховані податки.
На "більшу" доходність гривневого депозиту і сума податку буде більше.
Відповідно, курс беззбитковості виходить менше 30.
vasyas
 
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  #<1 ... 6003600460056006
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