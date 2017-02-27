“Якщо говорити про курс гривні, то на думку багатьох експертів, вона переоцінена в межах 10%. Це питання, яке має вирішувати Національний банк… Але нічого страшного в поступовому, повільному просіданні гривні в рамках 10% я особисто не бачу”, – сказав Гетманцев.
При цьому він зазначив, що не бачить жодних підстав для неконтрольованої емісії або різкої девальвації.
“У нас немає підстав говорити про неконтрольовану емісію або різке падіння курсу гривні. Цього немає в намірах голови НБУ і цього немає в намірах у жодного з нас”, – наголосив він.
Долярчик написав:Ти розумієш, що має бути курс 31, щоб я хоч на пару копійок влетів?! Тож заздри мовчки!
Пане, Долярчику. Справедливости ради, стоит отметить, что "влетите" вы все же при несколько более низком курсе...
Вы же не вложили всю сумму своих сбережений разово, год или два назад. Сначала вы положили только часть сбережений. Потом пополняли, по мере появления свободных средств...
Следовательно, ваш суммарный доход не корректно считать по 18% годовых с самого начала открытия депозита. ИМХО конечно :wink
Ну, раз пішла така п'янка Я тут скріни викладав абанки - де в них є "капіталізація %" - а це означає "сложний %" - думаю Ви вкурсі Але, нехай буде - опускаю свою планку "вльоту" до 30 Нехай буде, все що вище 30 - Долярчиків "вльот"
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 21 лип, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Ти розумієш, що має бути курс 31, щоб я хоч на пару копійок влетів?! Тож заздри мовчки!
Пане, Долярчику. Справедливости ради, стоит отметить, что "влетите" вы все же при несколько более низком курсе...
Вы же не вложили всю сумму своих сбережений разово, год или два назад. Сначала вы положили только часть сбережений. Потом пополняли, по мере появления свободных средств...
Следовательно, ваш суммарный доход не корректно считать по 18% годовых с самого начала открытия депозита. ИМХО конечно :wink
Ну, раз пішла така п'янка Я тут скріни викладав абанки - де в них є "капіталізація %" - а це означає "сложний %" - думаю Ви вкурсі Але, нехай буде - опускаю свою планку "вльоту" до 30 Нехай буде, все що вище 30 - Долярчиків "вльот"
Пробував перевірити ваші розрахунки - мені здається, що не враховані податки. На "більшу" доходність гривневого депозиту і сума податку буде більше. Відповідно, курс беззбитковості виходить менше 30.