У цих "нерезидентів" була "прив'язка" до курсу (тобто без валютних ризиків). От, наприклад, "темний пес патлатої бабусі" писав:

Минимальная проверка покажет, что никаких нерезидентов никогда не было. Это сетки офшорных компаний, которые держат свои бумаги на счетах Ситибанка и он выступает для них первичным дилером.



Если сделать запросы, то не сложно узнать, что эти компании принадлежат украинским инвестиционным фондам. У них была инсайдерская информация по будущей учетной ставке, инфляции и курсе.



Не раскрою секрет, что они покупали ОВГЗ весной под 18-20%, заводили доллар по 26-27, всего зашло 4,1 млрд долларов. Из них уже 1,5 млрд вышли с доходностью выше 35% в валюте, благодаря искусственной ревальвации и вымыванию доходов бюджета.



По остальным есть закрытые и непубличные своп-контракты с госбанками. Менеджмент госов под угрозами «признати ділову репутацією більше не безперечною» заставляли укладывать совершенно убыточные договора.



Даже если курс будет 35, они обязуются продавать его якобы нерезидентам по 24 гривны, в среднем получая только 1% комиссии.



Все эти убытки, конечно, лягут на балансы госбанков. Об этом пока публично неизвестно.



Поэтому бежать срочно им смысла нет. Свои 40% в валюте они хотят и могут получать стабильно. У цих "нерезидентів" була "прив'язка" до курсу (тобто без валютних ризиків). От, наприклад, "темний пес патлатої бабусі" писав:

