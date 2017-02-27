Додано: Вів 21 лип, 2020 12:09

НБУ знизить облікову ставку до 5% - прогноз банкірів



Правління Національного банку може знизити облікову ставку 23 липня максимум на 1 процентний пункт - до 5% річних, з огляду на невелике прискорення інфляції у червні до 2,4% з 1,7% за підсумками травня.



Про це розповіли опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.



"Незважаючи на невелике прискорення інфляції до 2,4% у червні, вона досі залишається нижче цільового діапазону НБУ (4-6%). Це залишає можливість для подальшого пом'якшення монетарної політики, хоча і набагато більш обережними темпами, ніж у першому півріччі 2020 року", - зазначила виконавчий директор Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.



Вона додала, що швидке скорочення облікової ставки, наприклад на 2 п.п. за один перегляд, залишилося в минулому, тому, за її оцінками, в липні показник знижуватиметься в межах 1 п.п. із нинішніх 6% річних.



"З огляду на монетарну політику, яку проводить Національний банк, можна очікувати подальшого незначного зниження облікової ставки - на 0,5-1 п.п.", - вважає CFO Укрексімбанку Сергій Єрмаков.



Як повідомив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов, незважаючи на деяке прискорення, фактична інфляція у червні (2,4%) була вдвічі нижче і квітневого прогнозу НБУ (4,8%), і цільового діапазону регулятора (4-6%).



"Сьогодні вже стало очевидно, що дезінфляційні ефекти коронакризи в короткостроковій перспективі однозначно переважали над інфляційними. За нашими оцінками, в липні-серпні інфляція підтримуватиметься стабільною, близькою до червневого значення. Ситуація, що склалася, залишає для НБУ можливість зниження облікової ставки, проте вже набагато меншими темпами, ніж це відбувалося останні півроку", - зазначив він.



Експерт наголосив, що інфляційні ризики на 12-місячному горизонті також наростають, Вони пов'язані і з невизначеністю щодо фінансування великого дефіциту державного бюджету в 2020 році, і з низкою озвучених проінфляційних ініціатив, наприклад про підвищення мінімальної заробітної плати відразу на 38% до її нинішнього рівня.



Він додав, що водночас уряд досі не просигналізував, як має намір стабілізувати дефіцит державних фінансів у 2021 році, що також створює суттєву невизначеність для монетарної політики.



"Ми бачимо можливість зниження облікової ставки на засіданні 23 липня до 5-5,5% річних", - резюмував Блінов.



За словами експерта, з огляду на різко знижений за останній рік масштаб процентних ставок в Україні, НБУ доречно було б переглянути мінімальний крок руху облікової ставки з 0,5 п.п. до 0,25 п.п. Це дасть змогу підвищити точність калібрування рішень монетарної політики.



"У цьому контексті найбільш доцільним ми вважаємо встановлення облікової ставки на рівні 5,25% річних у рамках найближчого перегляду. За нашими оцінками, така ставка відповідатиме злегка негативній реальній ставці в межах 1%, що стане першим випадком негативної реальної ставки з квітня 2017 року", - додав він.



Блінов зазначив, що в контексті ризиків подальшого прискорення інфляції зниження облікової ставки у липні цілком може стати останнім цього року.



"Ми очікуємо, що в липні НБУ знизить облікову ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% з урахуванням двох основних чинників. По-перше, рівень інфляції в червні помітно нижче цільового діапазону, а по-друге, для підтвердження прихильності НБУ до подальшого пом'якшення монетарної політики після зміни його голови", - повідомив директор департаменту стратегії Кредобанку Роман Лепак.



Експерт уточнив, що з точки зору поточних економічних умов він не бачить потенціалу для подальшого швидкого зниження облікової ставки у другому півріччі. "Інфляція вже пройшла свій річний мінімум у травні й в подальшому поступово зростатиме навіть за відсутності помітних девальваційних явищ", - пояснив він.



Лепак додав, що в разі ослаблення гривні до рівня, закладеного в бюджетних макропараметрах (29,5 грн/$1), інфляція може швидко повернутися в межі цільового діапазону НБУ 5% ± 1 п.п.



За його словами, переважання задекларованого НБУ нейтрального рівня облікової ставки (7% річних) над нинішнім (6% річних) також перешкоджатиме її подальшому швидкому зниженню.



"Якщо слідувати логіці НБУ, яку він демонстрував в останні декілька років інфляційного таргетування, і з огляду на рівень інфляції за червень, можна припустити: НБУ незначно знизить облікову ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% річних, оскільки про завершення періоду активного пом'якшення монетарної політики було оголошено під час минулого різкого зниження ставки", - зазначив головний економіст Креді Агріколь Банку Олександр Печерицин.



Як повідомив головний менеджер з макроекономічного аналізу департаменту казначейства Райффайзен Банку Аваль Сергій Колодій, базовий прогноз банку щодо динаміки облікової ставки будується на сценарії збереження наявних підходів до реалізації монетарної політики, в основі якої лежить таргетування інфляції.



"На сьогодні темпи інфляції все ще перебувають нижче цільового інтервалу 5±1%. Водночас стадія швидкого зниження облікової ставки вже завершилася, але певний запас для її незначного зміни ще залишився. Тому ми очікуємо подальшого поступового зниження облікової ставки до кінця року", - додав він.