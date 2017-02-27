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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6005600660076008>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 158
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
69
Ніяких змін не очікую
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:05

  vasyas написав:Пробував перевірити ваші розрахунки...

это тот еще математик.
на ноябрь-январь у человека была сумма долларов, в гривневом эквиваленте.
на момент, с учетом выплаченных процентов, сумма уже меньше.
какой она будет в будущем ноябре-январе?
простой парень Приймачок считает свой профит в гривне. ему так комфортнее. доходность выше :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:09

НБУ знизить облікову ставку до 5% - прогноз банкірів

Правління Національного банку може знизити облікову ставку 23 липня максимум на 1 процентний пункт - до 5% річних, з огляду на невелике прискорення інфляції у червні до 2,4% з 1,7% за підсумками травня.

Про це розповіли опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Незважаючи на невелике прискорення інфляції до 2,4% у червні, вона досі залишається нижче цільового діапазону НБУ (4-6%). Це залишає можливість для подальшого пом'якшення монетарної політики, хоча і набагато більш обережними темпами, ніж у першому півріччі 2020 року", - зазначила виконавчий директор Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

Вона додала, що швидке скорочення облікової ставки, наприклад на 2 п.п. за один перегляд, залишилося в минулому, тому, за її оцінками, в липні показник знижуватиметься в межах 1 п.п. із нинішніх 6% річних.

"З огляду на монетарну політику, яку проводить Національний банк, можна очікувати подальшого незначного зниження облікової ставки - на 0,5-1 п.п.", - вважає CFO Укрексімбанку Сергій Єрмаков.

Як повідомив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов, незважаючи на деяке прискорення, фактична інфляція у червні (2,4%) була вдвічі нижче і квітневого прогнозу НБУ (4,8%), і цільового діапазону регулятора (4-6%).

"Сьогодні вже стало очевидно, що дезінфляційні ефекти коронакризи в короткостроковій перспективі однозначно переважали над інфляційними. За нашими оцінками, в липні-серпні інфляція підтримуватиметься стабільною, близькою до червневого значення. Ситуація, що склалася, залишає для НБУ можливість зниження облікової ставки, проте вже набагато меншими темпами, ніж це відбувалося останні півроку", - зазначив він.

Експерт наголосив, що інфляційні ризики на 12-місячному горизонті також наростають, Вони пов'язані і з невизначеністю щодо фінансування великого дефіциту державного бюджету в 2020 році, і з низкою озвучених проінфляційних ініціатив, наприклад про підвищення мінімальної заробітної плати відразу на 38% до її нинішнього рівня.

Він додав, що водночас уряд досі не просигналізував, як має намір стабілізувати дефіцит державних фінансів у 2021 році, що також створює суттєву невизначеність для монетарної політики.

"Ми бачимо можливість зниження облікової ставки на засіданні 23 липня до 5-5,5% річних", - резюмував Блінов.

За словами експерта, з огляду на різко знижений за останній рік масштаб процентних ставок в Україні, НБУ доречно було б переглянути мінімальний крок руху облікової ставки з 0,5 п.п. до 0,25 п.п. Це дасть змогу підвищити точність калібрування рішень монетарної політики.

"У цьому контексті найбільш доцільним ми вважаємо встановлення облікової ставки на рівні 5,25% річних у рамках найближчого перегляду. За нашими оцінками, така ставка відповідатиме злегка негативній реальній ставці в межах 1%, що стане першим випадком негативної реальної ставки з квітня 2017 року", - додав він.

Блінов зазначив, що в контексті ризиків подальшого прискорення інфляції зниження облікової ставки у липні цілком може стати останнім цього року.

"Ми очікуємо, що в липні НБУ знизить облікову ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% з урахуванням двох основних чинників. По-перше, рівень інфляції в червні помітно нижче цільового діапазону, а по-друге, для підтвердження прихильності НБУ до подальшого пом'якшення монетарної політики після зміни його голови", - повідомив директор департаменту стратегії Кредобанку Роман Лепак.

Експерт уточнив, що з точки зору поточних економічних умов він не бачить потенціалу для подальшого швидкого зниження облікової ставки у другому півріччі. "Інфляція вже пройшла свій річний мінімум у травні й в подальшому поступово зростатиме навіть за відсутності помітних девальваційних явищ", - пояснив він.

Лепак додав, що в разі ослаблення гривні до рівня, закладеного в бюджетних макропараметрах (29,5 грн/$1), інфляція може швидко повернутися в межі цільового діапазону НБУ 5% ± 1 п.п.

За його словами, переважання задекларованого НБУ нейтрального рівня облікової ставки (7% річних) над нинішнім (6% річних) також перешкоджатиме її подальшому швидкому зниженню.

"Якщо слідувати логіці НБУ, яку він демонстрував в останні декілька років інфляційного таргетування, і з огляду на рівень інфляції за червень, можна припустити: НБУ незначно знизить облікову ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% річних, оскільки про завершення періоду активного пом'якшення монетарної політики було оголошено під час минулого різкого зниження ставки", - зазначив головний економіст Креді Агріколь Банку Олександр Печерицин.

Як повідомив головний менеджер з макроекономічного аналізу департаменту казначейства Райффайзен Банку Аваль Сергій Колодій, базовий прогноз банку щодо динаміки облікової ставки будується на сценарії збереження наявних підходів до реалізації монетарної політики, в основі якої лежить таргетування інфляції.

"На сьогодні темпи інфляції все ще перебувають нижче цільового інтервалу 5±1%. Водночас стадія швидкого зниження облікової ставки вже завершилася, але певний запас для її незначного зміни ще залишився. Тому ми очікуємо подальшого поступового зниження облікової ставки до кінця року", - додав він.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:10

Сумы. Был сегодня у центрального рынка. Такого объема рынка около рынка в будний день не видел никогда, в 90-е рынок разрастался на выходные потому что обладатели дензнаков в будние дни работали. 200-300 человек желающие продать 3-4 кг своих "огурцов" впечатляет. На этой неделе на моей маленькой тихой улочке появились торговцы из села с молоком и каким-то ассортиментом на земле и в машине, более неудачное место тяжело придумать, разве что во дворе у отца торгуют на канализационном люке. Банальные вещи пишу: платежеспособный спрос падает, за ним будут падать все украинские активы включая гривну. Количество бомжей у мусорных баков уже больше чем в 90-х. В такой ситуации сохранить заработанное сложная задача, но кто-то умный обязательно преумножит активы.
Сумы 27,75 гривня осталась но брать не буду, буду наблюдать. ИМХО растем на нерезидентах, рано или поздно они закончатся
viy
 
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Заявки по спросу на нале существенно превышают предложение, однако нальный курс не опережает межбанк. Почему?
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  Yuri_T написав:
  vasyas написав:Пробував перевірити ваші розрахунки...

это тот еще математик.
на ноябрь-январь у человека была сумма долларов, в гривневом эквиваленте.
на момент, с учетом выплаченных процентов, сумма уже меньше.
какой она будет в будущем ноябре-январе?
простой парень Приймачок считает свой профит в гривне. ему так комфортнее. доходность выше :mrgreen:

когда-то кто-то выкладывал здесь постоянно графики сравнения грн депо и роста курса .
Давайте все вместе точно посчитаем за ( вместо) Долярчика :mrgreen:
Я сделал очень грубый расчет, в ответ на такой же расчет от Холява .
Грязными 18,5% это скорее всего уже с учетом капитализации , тут Долячик должен выложить очередной скриншот условий и пополнений :mrgreen: и мы все бесплатно ему посчитаем :mrgreen: ( шутка)
Востаннє редагувалось yama в Вів 21 лип, 2020 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:27

  yama написав:...и мы все бесплатно ему посчитаем :mrgreen: ( шутка)

он уже конкретно заколебал своими скринами, потому по-памяти:
27,44 безубыток для меньшего депо.
27,87 безубыток для бОльшего.
это в конце срока.
зато щеки тут надувает, как парусник Крузенштерн
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:29

  Yuri_T написав:
  vasyas написав:Пробував перевірити ваші розрахунки...

это тот еще математик.
на ноябрь-январь у человека была сумма долларов, в гривневом эквиваленте.
на момент, с учетом выплаченных процентов, сумма уже меньше.
какой она будет в будущем ноябре-январе?
простой парень Приймачок считает свой профит в гривне. ему так комфортнее. доходность выше :mrgreen:


От навіть не помітив - коли раптом тут дехто почав рахувати прибуток в гривні ...
Молодь якась з горизонтом планування в 5 років максимум ?
Раніше все і всі тут ( валютчики ж ) рахували однозначно - валюта натуральна після операцій ... Курс середній дехто рахував . О-О мала ( мав ? ) свій специфічний алгоритм - коли курс був якийсь дивний - але дуже вигідний ... Але в гривні ? При наших стрибках ?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:34

  Expert100500 написав:
  zzzzzz написав:Нерезы вчера продали гривневых ОВГЗ на 720 млн.грн.


Нерезиденти, які влізли в облігації при курсі 23, вже втратили двохрічний прибуток. Не дивно, що вони заворушились

У цих "нерезидентів" була "прив'язка" до курсу (тобто без валютних ризиків). От, наприклад, "темний пес патлатої бабусі" писав:
Минимальная проверка покажет, что никаких нерезидентов никогда не было. Это сетки офшорных компаний, которые держат свои бумаги на счетах Ситибанка и он выступает для них первичным дилером.

Если сделать запросы, то не сложно узнать, что эти компании принадлежат украинским инвестиционным фондам. У них была инсайдерская информация по будущей учетной ставке, инфляции и курсе.

Не раскрою секрет, что они покупали ОВГЗ весной под 18-20%, заводили доллар по 26-27, всего зашло 4,1 млрд долларов. Из них уже 1,5 млрд вышли с доходностью выше 35% в валюте, благодаря искусственной ревальвации и вымыванию доходов бюджета.

По остальным есть закрытые и непубличные своп-контракты с госбанками. Менеджмент госов под угрозами «признати ділову репутацією більше не безперечною» заставляли укладывать совершенно убыточные договора.

Даже если курс будет 35, они обязуются продавать его якобы нерезидентам по 24 гривны, в среднем получая только 1% комиссии.

Все эти убытки, конечно, лягут на балансы госбанков. Об этом пока публично неизвестно.

Поэтому бежать срочно им смысла нет. Свои 40% в валюте они хотят и могут получать стабильно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:35

  viy написав:Сумы. Был сегодня у центрального рынка. Такого объема рынка около рынка в будний день не видел никогда, в 90-е рынок разрастался на выходные потому что обладатели дензнаков в будние дни работали. 200-300 человек желающие продать 3-4 кг своих "огурцов" впечатляет. На этой неделе на моей маленькой тихой улочке появились торговцы из села с молоком и каким-то ассортиментом на земле и в машине, более неудачное место тяжело придумать, разве что во дворе у отца торгуют на канализационном люке. Банальные вещи пишу: платежеспособный спрос падает,...

Николаев. На рынке одни пенсионеры, снуют туда-сюда, бо дома не сидится. Платежеспособный спрос в это время традиционно уехал на морЯ.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:37

  vasyas написав:Пробував перевірити ваші розрахунки - мені здається, що не враховані податки.
На "більшу" доходність гривневого депозиту і сума податку буде більше.
Відповідно, курс беззбитковості виходить менше 30.


Большая человеческая просьба - убирайте пожалуйста в ответах цитаты Долярчика и Юрия61. Им то всё равно, а читать это невыносимо. Спасибо.
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