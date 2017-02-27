Додано: Вів 21 лип, 2020 13:04

Та піііілять, відписую всім, хто танцює з бубном довкола підвищення курсу:

ЗрозумійТЕ просту річ - зростуть ціни майже на все для пересічних!

Ви цього хочете?

Ви цьому тішитесь/радієте???



Чи головне - ваша вигода, а після вас - хоч потоп? (але і вигоди дуже не почерпнете, занурившись в бакси)