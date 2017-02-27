Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 21.07.2020......................27,6518 Доллар прибавил 5 копеек. Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Участники торгов с самог старта заметили регулятора. Это похоже на повторение вчерашнего приема - на старте много валюты потратить он не мог, если только его не принудил к интервенции кто-то очень крупный. После утреннего кофе уверенно направились вниз, опустившись к 11 на 7.5 копеек и сузив спред до 2.5 копеек в самом конце спуска. После этого уравновесились, оставшись стоять чуть широковато. Перед самым полуднем сузили спред до рабочих 2 копеек и пошли вверх. К 12 поднялись на 4.5 копейки и пошли дальше.
НБУ вчера сделок на МБ не совершал, хоть его и видели участники торгов. Просто обозначил присутствие, и этого хватило. Остатки на коррсчетах практически не изменились. Нет сколь-нибудь серьезных цифр и в отдельных факторах. Все финансы замерли и чего-то ждут.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 412.1 до 356.2 млн. Обороты чистые и для пятницы вполне приличные. Объемы клиентских операций также снизились сообразно календарному фактору. Предложение превысило спрос. Интересно, что в последние дни баланс спроса и предложения переворачивается каждый день.
Долярчик написав:Сьогодні курс на місці кроком руш!
"Дурень думкою багатіє"(с)
Пора уже знать динамику в движении курса: понедельник открываем ростом (после выходных надо отоварить гривну), во вторник откат после резвого роста в понедельник, и далее до конца недели по ситуации. А ситуация у нас сейчас такая, что рост на прошлой неделе НБУ не гасил. Значит его вполне устраивает ослабление гривны. Ну и экспортеры локально в заднице сейчас, выдоили их уже в этом месяце. Заробитчан нет, прихода от них тоже.
Итого до конца лета давление на гривну будет. Пока аграрии не начнут зерно активно на экспорт отгружать. Если конечно начнут... Они тоже не глупые, ждут повышения цен на харчи на мировом рынке.
Та піііілять, відписую всім, хто танцює з бубном довкола підвищення курсу: ЗрозумійТЕ просту річ - зростуть ціни майже на все для пересічних! Ви цього хочете? Ви цьому тішитесь/радієте???
Чи головне - ваша вигода, а після вас - хоч потоп? (але і вигоди дуже не почерпнете, занурившись в бакси)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Та піііілять, відписую всім, хто танцює з бубном довкола підвищення курсу: ЗрозумійТЕ просту річ - зростуть ціни майже на все для пересічних! Ви цього хочете? Ви цьому тішитесь/радієте???
Чи головне - ваша вигода, а після вас - хоч потоп? (але і вигоди дуже не почерпнете, занурившись в бакси)
здесь нет никого из офиса президента - вы это туда пишите или сразу голобородьку напрямую, и ТЕ прилепить нужно обязательно