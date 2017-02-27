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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6005600660076008

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 158
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
44
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
69
Ніяких змін не очікую
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:38

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.07.2020......................27,6518
Доллар прибавил 5 копеек.
Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Участники торгов с самог старта заметили регулятора. Это похоже на повторение вчерашнего приема - на старте много валюты потратить он не мог, если только его не принудил к интервенции кто-то очень крупный. После утреннего кофе уверенно направились вниз, опустившись к 11 на 7.5 копеек и сузив спред до 2.5 копеек в самом конце спуска. После этого уравновесились, оставшись стоять чуть широковато. Перед самым полуднем сузили спред до рабочих 2 копеек и пошли вверх. К 12 поднялись на 4.5 копейки и пошли дальше.

НБУ вчера сделок на МБ не совершал, хоть его и видели участники торгов. Просто обозначил присутствие, и этого хватило.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Нет сколь-нибудь серьезных цифр и в отдельных факторах. Все финансы замерли и чего-то ждут.

В пятницу объем валютного рынка сократился с 412.1 до 356.2 млн. Обороты чистые и для пятницы вполне приличные. Объемы клиентских операций также снизились сообразно календарному фактору. Предложение превысило спрос. Интересно, что в последние дни баланс спроса и предложения переворачивается каждый день.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Инсайдеры (3 млрд) влезли летом-19, на выпуски 16-18% доходности, сроком до года. Они и составляют 3/4 Пирамиды.

За лето-2019 портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов увеличился с $1,5 до 3,5 млрд.
Из них $0,8 млрд (то есть 40% всего привлечения) - это бумага сроком обращения 6 лет (!)

  Moneta написав:А потом Маркарова и Смолий разыграли спектакль с падающей доходностью и 7летками, которые уже почти никто не брал

Мало ли для отечественного рынка 150 млн долларов США вопрос относительный.
Teo
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:48

  Долярчик написав:Сьогодні курс на місці кроком руш! :D

"Дурень думкою багатіє"(с)

Пора уже знать динамику в движении курса: понедельник открываем ростом (после выходных надо отоварить гривну), во вторник откат после резвого роста в понедельник, и далее до конца недели по ситуации. А ситуация у нас сейчас такая, что рост на прошлой неделе НБУ не гасил. Значит его вполне устраивает ослабление гривны. Ну и экспортеры локально в заднице сейчас, выдоили их уже в этом месяце. Заробитчан нет, прихода от них тоже.

Итого до конца лета давление на гривну будет. Пока аграрии не начнут зерно активно на экспорт отгружать. Если конечно начнут... Они тоже не глупые, ждут повышения цен на харчи на мировом рынке.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:51

Рынок труда оказался под ударом даже в преуспевающих от карантина отраслях - Linkedin, принадлежащая Microsoft, объявила о сокращении 960 сотрудников (6% штата).

Напомню, что Microsoft сейчас торгуется на 25% выше, чем до начала пандемии

https://www.reuters.com/article/us-link ... SKCN24M0XB
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 21 лип, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 12:55

Yuri_T какова ваша методика подсчета :?:
дело не конкретно в Долярчике . У многих есть деньги на депозитах в гривне
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:04

Що, зразу настане покращення в країні з ростом курсу?

Та піііілять, відписую всім, хто танцює з бубном довкола підвищення курсу:
ЗрозумійТЕ просту річ - зростуть ціни майже на все для пересічних!
Ви цього хочете?
Ви цьому тішитесь/радієте???

Чи головне - ваша вигода, а після вас - хоч потоп? (але і вигоди дуже не почерпнете, занурившись в бакси)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:06

  centurionus написав:..
Даже если курс будет 35, они обязуются продавать его якобы нерезидентам по 24 гривны, в среднем получая только 1% комиссии.
..

Вот вам и ответ, почему Долярчик так уверенно себя чухает. Он хеджировался в госбанках через собственный инвестфонд!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:11

  Долярчик написав:
Чи головне - ваша вигода

таки да

27.65-27.70/27.77-27.80
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:15

  Долярчик написав:Та піііілять, відписую всім, хто танцює з бубном довкола підвищення курсу:
ЗрозумійТЕ просту річ - зростуть ціни майже на все для пересічних!
Ви цього хочете?
Ви цьому тішитесь/радієте???

Чи головне - ваша вигода, а після вас - хоч потоп? (але і вигоди дуже не почерпнете, занурившись в бакси)


здесь нет никого из офиса президента - вы это туда пишите
или сразу голобородьку напрямую, и ТЕ прилепить нужно обязательно
DmitryZP
 
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