Додано: Вів 21 лип, 2020 13:24

О майн гот... Да при чем тут "хотим" или "не хотим"? Если рост курса - это объективная реальность, данная нам в ощущениях! Когда экономика ускоренно валится уже больше года, то куда пойдет курс национальной валюты? Блин, тупизм вот таких доморощенных "гривнестовбчикив" меня уже честно бесит... Им 100 раз уже показывали и параметры макроэкономики Украины за 2019 и особенно 2020 год, и что дыра в бюджете скоро будет больше Эвереста - а они один хрен делают круглые глаза и орут "А чего это вы за рост доллара выступаете?" Тут хоть выступай, хоть не выступай, а законы экономики возьмут своё рано или поздно. В прошлом году удалось пропетлять из-за аферы с ОВГЗ, но в этом второй раз продать билеты на этот цирк не удастся. Я в шоке, честно, от наших пересичных граждан. Так отупело население...