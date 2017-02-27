Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 21.07.2020......................27,6518 Доллар прибавил 5 копеек. Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Участники торгов с самог старта заметили регулятора. Это похоже на повторение вчерашнего приема - на старте много валюты потратить он не мог, если только его не принудил к интервенции кто-то очень крупный. После утреннего кофе уверенно направились вниз, опустившись к 11 на 7.5 копеек и сузив спред до 2.5 копеек в самом конце спуска. После этого уравновесились, оставшись стоять чуть широковато. Перед самым полуднем сузили спред до рабочих 2 копеек и пошли вверх. К 12 поднялись на 4.5 копейки и пошли дальше.
НБУ вчера сделок на МБ не совершал, хоть его и видели участники торгов. Просто обозначил присутствие, и этого хватило. Остатки на коррсчетах практически не изменились. Нет сколь-нибудь серьезных цифр и в отдельных факторах. Все финансы замерли и чего-то ждут.
В пятницу объем валютного рынка сократился с 412.1 до 356.2 млн. Обороты чистые и для пятницы вполне приличные. Объемы клиентских операций также снизились сообразно календарному фактору. Предложение превысило спрос. Интересно, что в последние дни баланс спроса и предложения переворачивается каждый день.
Долярчик написав:Сьогодні курс на місці кроком руш!
"Дурень думкою багатіє"(с)
Пора уже знать динамику в движении курса: понедельник открываем ростом (после выходных надо отоварить гривну), во вторник откат после резвого роста в понедельник, и далее до конца недели по ситуации. А ситуация у нас сейчас такая, что рост на прошлой неделе НБУ не гасил. Значит его вполне устраивает ослабление гривны. Ну и экспортеры локально в заднице сейчас, выдоили их уже в этом месяце. Заробитчан нет, прихода от них тоже.
Итого до конца лета давление на гривну будет. Пока аграрии не начнут зерно активно на экспорт отгружать. Если конечно начнут... Они тоже не глупые, ждут повышения цен на харчи на мировом рынке.
О майн гот... Да при чем тут "хотим" или "не хотим"? Если рост курса - это объективная реальность, данная нам в ощущениях! Когда экономика ускоренно валится уже больше года, то куда пойдет курс национальной валюты? Блин, тупизм вот таких доморощенных "гривнестовбчикив" меня уже честно бесит... Им 100 раз уже показывали и параметры макроэкономики Украины за 2019 и особенно 2020 год, и что дыра в бюджете скоро будет больше Эвереста - а они один хрен делают круглые глаза и орут "А чего это вы за рост доллара выступаете?" Тут хоть выступай, хоть не выступай, а законы экономики возьмут своё рано или поздно. В прошлом году удалось пропетлять из-за аферы с ОВГЗ, но в этом второй раз продать билеты на этот цирк не удастся. Я в шоке, честно, от наших пересичных граждан. Так отупело население...