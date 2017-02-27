|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:52
Как-то за времена самостийности соросовской нужно более мужественно принимать девальвацию, тем более общемировой больничный может к еще лучшему результату привести)
Додано: Вів 21 лип, 2020 13:58
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:05
Тютюнова група компаній програла суд "антимонопольникам" щодо штрафу у 460 мільйонів
Господарський суд м. Києва відхилив позов "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" до Антимонопольного комітету з вимогою визнати частково недійсним накладання штрафу на загальну суму майже 460 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Відповідно до прийнятого Комітетом рішення на компанію "Імперіал Тобако Юкрейн" було накладено штраф у розмірі понад 292 млн грн, на ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" –більше 167 млн грн.
Компанії "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" готуються невідкладно подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.
Рішення Антимонопольного комітету було прийняте у рамках справи про змову виробників цигарок та дистриб’ютора з продажу тютюнових виробів ТОВ "ТЕДІС Україна" (раніше – ТОВ "ТК "МЕГАПОЛІС").
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:07
сорри, конечно.
но какая может быть иная методика, кроме адекватной?
а. было условных долларов (по лучшему/среднему курсу продажи) на день открытия депо в гривне.
b. стало условных долларов (по лучшему/среднему курсу продажи) на день возврата вклада и процентов.
c. доход от валютного депозита: с телом на сумму (a), в аналогичном по стрёмности банке, на аналогичный период.
= b - a - c
если ты в плюсе, значит молодец.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:23
Долярчик
На скріні дати вкладу - 11 і 12 місяці. Долар тоді можна було взяти від 24.9 до 23.3 в кінці року, тобто нехай згрубша можна було зайти в долар по 24.5.
Щоб не залізти в мінус (нехай Вас наросте 17% чистими) курс в листопаді-грудні цього року має бути 24.5*1.17 = 28.67.
Буде нижче? Хто-зна.
Дуже грубо пораховано. Не думаю, що там ефективна ставка 17%, менше мабуть. Та й в бакс можна було краще зайти, ніж по 24.5
А якщо ще врахувати, що можна було долари на депо покласти, то це ще -2%.
Думаю, вже при нинішньому курсі Ви в мінусі. Але побачимо, може до листопада курс піде вниз...
Востаннє редагувалось yurko81 в Вів 21 лип, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:24
миняйло 27.73/27.78 по Киеву.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:28
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:49
Как захеджировались?
Додано: Вів 21 лип, 2020 14:54
Інформація про прив'язку до курсу траплялася, в т.ч. на гілці, безвідносно згаданого пуделя.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Зараз переглядають цей форум: centurionus, IGNAT, Tatkaumnihka, Uppi і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|