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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6006600760086009

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 159
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
45
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
43%
69
Ніяких змін не очікую
18%
29
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:52

Как-то за времена самостийности соросовской нужно более мужественно принимать девальвацию, тем более общемировой больничный может к еще лучшему результату привести)
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 13:58

  Tatkaumnihka написав:.. тем более общемировой больничный может к еще лучшему результату привести)


Имелось ввиду худшему результату для гривны ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:05

Тютюнова група компаній програла суд "антимонопольникам" щодо штрафу у 460 мільйонів
Господарський суд м. Києва відхилив позов "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" до Антимонопольного комітету з вимогою визнати частково недійсним накладання штрафу на загальну суму майже 460 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Відповідно до прийнятого Комітетом рішення на компанію "Імперіал Тобако Юкрейн" було накладено штраф у розмірі понад 292 млн грн, на ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" –більше 167 млн грн.

Компанії "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" готуються невідкладно подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Рішення Антимонопольного комітету було прийняте у рамках справи про змову виробників цигарок та дистриб’ютора з продажу тютюнових виробів ТОВ "ТЕДІС Україна" (раніше – ТОВ "ТК "МЕГАПОЛІС").
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:07

  yama написав:Yuri_T какова ваша методика подсчета :?:
дело не конкретно в Долярчике . У многих есть деньги на депозитах в гривне

сорри, конечно.
но какая может быть иная методика, кроме адекватной?
а. было условных долларов (по лучшему/среднему курсу продажи) на день открытия депо в гривне.
b. стало условных долларов (по лучшему/среднему курсу продажи) на день возврата вклада и процентов.
c. доход от валютного депозита: с телом на сумму (a), в аналогичном по стрёмности банке, на аналогичный период.
= b - a - c
если ты в плюсе, значит молодец.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:23

Долярчик
На скріні дати вкладу - 11 і 12 місяці. Долар тоді можна було взяти від 24.9 до 23.3 в кінці року, тобто нехай згрубша можна було зайти в долар по 24.5.
Щоб не залізти в мінус (нехай Вас наросте 17% чистими) курс в листопаді-грудні цього року має бути 24.5*1.17 = 28.67.
Буде нижче? Хто-зна.
Дуже грубо пораховано. Не думаю, що там ефективна ставка 17%, менше мабуть. Та й в бакс можна було краще зайти, ніж по 24.5
А якщо ще врахувати, що можна було долари на депо покласти, то це ще -2%.
Думаю, вже при нинішньому курсі Ви в мінусі. Але побачимо, може до листопада курс піде вниз...
Востаннє редагувалось yurko81 в Вів 21 лип, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:24

  xsh написав:Заявки по спросу на нале существенно превышают предложение, однако нальный курс не опережает межбанк. Почему?


миняйло 27.73/27.78 по Киеву.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:28

  Amat написав:
  Tatkaumnihka написав:.. тем более общемировой больничный может к еще лучшему результату привести)


Имелось ввиду худшему результату для гривны ?


Да, и для экономики нашей развивающейся...
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:У цих "нерезидентів" була "прив'язка" до курсу (тобто без валютних ризиків). От, наприклад, "темний пес патлатої бабусі" писав:

Не цитируйте бред сивой бениной кобылы, это тотальная брехня недоучившегося спеца по медтехнике.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:49

  L написав:
  Expert100500 написав:
  zzzzzz написав:Нерезы вчера продали гривневых ОВГЗ на 720 млн.грн.


Нерезиденти, які влізли в облігації при курсі 23, вже втратили двохрічний прибуток. Не дивно, що вони заворушились

Щось я підозрюю, що вони захеджувались ще при вході, так що якийсь прибуток та отримають.

Как захеджировались?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 14:54

  komp написав:
  centurionus написав:У цих "нерезидентів" була "прив'язка" до курсу (тобто без валютних ризиків). От, наприклад, "темний пес патлатої бабусі" писав:

Не цитируйте бред сивой бениной кобылы, это тотальная брехня недоучившегося спеца по медтехнике.

Інформація про прив'язку до курсу траплялася, в т.ч. на гілці, безвідносно згаданого пуделя.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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