yama написав:Yuri_T какова ваша методика подсчета дело не конкретно в Долярчике . У многих есть деньги на депозитах в гривне
сорри, конечно. но какая может быть иная методика, кроме адекватной? а. было условных долларов (по лучшему/среднему курсу продажи) на день открытия депо в гривне. b. стало условных долларов (по лучшему/среднему курсу продажи) на день возврата вклада и процентов. c. доход от валютного депозита: с телом на сумму (a), в аналогичном по стрёмности банке, на аналогичный период. = b - a - c если ты в плюсе, значит молодец.
a. 100 000 грн / 26,65 = $3752 b. 100 000 +14% = 114 000 грн 114 000 /30 ( курс озвученый преЗЕдентом) = $3800 114 000/29 =$ 3931 с.доход от валютного депо $ 3752 +4% = $ 3902
ЗЫ я не верю в то что валютное депо в случае шухера отдадут без проблем и по хорошому крусу, и вообще в депо я не верю Свой "матрац" ближе к телу.
Ого сколько злобы накопилось у баксодержателей за постоянные влеты с баксом) И когда появилась теоретическая возможность выйти хотя бы в ноль относительно грн депо, так аж воспряли духом)) Кто умеет считать тот понимает что к чему) Но как-то мало "кабанчиков" активизировались пока в этом загоне, Зебра уже сажал всех в "последний вагон уходящей осени по 28"?) Интересно, загончик сдуеться на "20-х числах" или уже после них
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
прекрасеая доходность: вчера купил сегодня могу сдать на 15 коппек дороже (расчитывал конешно на 20 ...30) ну и то хорошо завтра прибавим ещё 15 коппек и будет как 1,5 месяца на депозите! класс! хорошо растём!!!
Alex2006 написав:Ого сколько злобы накопилось у баксодержателей за постоянные влеты с баксом
Цікаво, які це "вльоти" в бакса, якщо він останні 30 років лише або росте або стоїть на місці, і зараз знаходиться на історичному максимумі як для літа. Якщо не брати до уваги кілька місяців всратої ОВДП піраміди, яка ганебно схлопнулась
запорожье 27.80-28.00 думаю регулятор начнёт глушить панику,когда уйдём выше ещё прибл на 15 коп. будет нбу держать курс летом не выше 28.00 средний до середины августа увидим 27.75, далее только вверх.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 21 лип, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
uaprofi написав:прекрасеая доходность: вчера купил сегодня могу сдать на 15 коппек дороже (расчитывал конешно на 20 ...30) ну и то хорошо завтра прибавим ещё 15 коппек и будет как 1,5 месяца на депозите! класс! хорошо растём!!!
Подождите,это всё просто судороги стабильности перед настоящим зелёным ралли. Гляньте на надходження до держбюджету,а там настоящий ужасный сюрприз,который говорит о том,что события 2014-го(кратный девал) замаячили очень отчётливо!!!
Вчера был последний день уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов,и что собрали???
Эх хвост чешуя,не поймал я ни....чего! Вместе с военным сбором чуть больше 33 ярдов,причём практически не компенсировали НДС,отдали бизнесу чуть больше 1.5 ярда.
Ситуация просто взрывная,куда тут понижать ставку? Надо срочно что-то делать с бюджетом,нужны если не налоги,то хоть кредиты. Так сколько они соберут в этом месяце? Может 45 ярдов ,а ведь надо ещё отдать 10-12 ярдов экспортёрам,выходит чистый валовый сбор составит всего 35 ярдов гривен,при уменьшённом плане 80? Вы понимаете какая это бомба? Чем закрыть дыру дырищщщу? Напечатать баблишка?Как советуют злёные экономисты от бога? Сколько надо напечатать? Если расходы бюджета обычно 110-115 ярдов. Кто-то хоть вкуривает тему и масштаб проблем? Расходы 115,соберут 35. Такой оппы не было наверное даже в 2014-м,просто свои пацаны перестали платить налоги,а с крестьян уже толком ничего не выдавить. Как говорит разумков: наладилось всё с бюджетом,было 88,а стало 92% выполнения доходной части? Вот это математика,Доллярчик ещё в теме и хоть семилетку окончил,те точно туда не ходили,35\80 или 35\115 это 92%,в не зависимости от знаменателя
Кто не верит в курс 35,тот наверное точно не будет удивляться такому курсу,ибо это просто сладкие мечты слепых 73%,думаю курс 50 немного стабилизировал бы ситуацию,а дальше 80...100,заглядывать дальше не имеет смысла, куда кривая эмиссии(абсолютной дурости) заведёт.
Билеты на уходящий поезд пока всего навсего по 27.80-27.90,(шара если честно и объективно).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................21.07.2020..............22.07.2020 дата розрахунку...............20.07.2020...............21.07.2020 Євро..................................31,5908....................31,6719 Долар США.......................27,6011....................27,6647 После полудня доллар прибавил еще 1.3 копейки. Открылись на 8 копеек выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Участники торгов с самог старта заметили регулятора. Это похоже на повторение вчерашнего приема - на старте много валюты потратить он не мог, если только его не принудил к интервенции кто-то очень крупный. После утреннего кофе уверенно направились вниз, опустившись к 11 на 7.5 копеек и сузив спред до 2.5 копеек в самом конце спуска. После этого уравновесились, оставшись стоять чуть широковато. Перед самым полуднем сузили спред до рабочих 2 копеек и пошли вверх. К 12 поднялись на 4.5 копейки. С 12 до обеда сделали еще 2 шага по копейке. После полудня прибавили полкопейки и остановились окончательно. Поступала информация, что до уровня заградительных котировок регулятора временами дотягивались, завтра узнаем, были ли объемы? Официальный курс встретили котировками 27.6850 - 27.7050. За день снизились на полкопейки относительно открытия и выросли на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Рост небольшой, но роль НБУ в результатх торгов пока не понятна. Психологическое влияние точно было. Если в стратегии НБУ ничего не поменялось, а времени для серьезных изменений прошло маловато, характер его действий может намекать на близость рынка к насыщению. Но это не точно.
Этот день в истории: 2019 - 25.8153 (-22) +185 2018 - 26.4461 (-3) +122
2017 - 25.8897 (-4) 2016 - 24.8161 (+0)
somilitark написав:Вчера был последний день уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов,и что собрали???