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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 600960106011601260136014>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 163
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
71
Ніяких змін не очікую
18%
29
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:14

  Yuri_T написав:
  yama написав:...и мы все бесплатно ему посчитаем :mrgreen: ( шутка)

он уже конкретно заколебал своими скринами, потому по-памяти:
27,44 безубыток для меньшего депо.
27,87 безубыток для бОльшего.
это в конце срока.
зато щеки тут надувает, как парусник Крузенштерн

Альтернативна вартість доларового депо 5% в Альфі враховано?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:15

  uaprofi написав:прекрасеая доходность: вчера купил сегодня могу сдать на 15 коппек дороже (расчитывал конешно на 20 ...30) ну и то хорошо
завтра прибавим ещё 15 коппек и будет как 1,5 месяца на депозите! класс!
хорошо растём!!!


Та ніяка це не дохідність. У вас скільки було грошей (у валюті), стільки й залишилось.

Дохідність - це якби ви мали валюту, здали її по 28 рік тому, поклали б на депо, а потім, знявши депо восени, відкупили ще більше валюти по 24. Тоді була б дохідність.

А так ви просто купили доляр, та не втрачаєте на поточному падінні гривні.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:16

  viy написав:Сумы. Был сегодня у центрального рынка. Такого объема рынка около рынка в будний день не видел никогда

Цього року погода внесла свої корективи. Плюс робіть поправку, що через вірус дуже багато людей посадили більше ніж потрібно і зараз зрозуміли, що надлишки потрібно починати продавати. Не робіть поспішних висновків.
  viy написав:Сумы 27,75 гривня осталась но брать не буду, буду наблюдать. ИМХО растем на нерезидентах, рано или поздно они закончатся

Ви вірите, що далі росту не буде чи просто залишили гривню на поточні потреби?
Нерезиденти виходили і раніше. Але курс так суттєво не ріс. Причина в психології та новинному фоні. В будь якому випадку як казав ДС має бути курсова пила. Лізти "натошак" вгору ніхто не буде. Звідки стільки гривні набрати?
Франківськ 27,63/27,85
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:22

  Сибарит написав:Рост небольшой, но роль НБУ в результатх торгов пока не понятна. Психологическое влияние точно было.


Да не только психологическое. Сегодня 100 млн. продал Нацбанк по 27,69.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:25

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0820(-0,0442). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 8,20 копійок за добу. Це більше ніж в 2 рази бистріше чим падало тижнем раніше.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0081(+ 0,0062). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 0,81 копійки за добу. Це в 1.3 рази моторніше. Потяг собі йде на Богодухів. І йде трохи швидше.

Повні оберти МБ за тиждень 1720,1391(1471,9955) млн. долярів. Виросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень також добряче виросли і склали 344,03 (294,40) млн.дол. Здається стурбованість Екзерцизом тільки посилюється! Останніми днями нерезиденти збільшили продаж своїх гривньових ОВДП на вторинному ринку. Ось і на сьогодні 720 млн.грн. банкам перепродали. А гривню за валютою на міжбанк! Оберти і підростають. В наслідок цього, середні оберти хоча і підросли та все ще за тиждень були меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 361,45 (362,13) млн. грн., які таки припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Я ось глянув, а які середні оберти за рік були у 2019 році - 651,07 млн.дол./добу. Падіння в цьому році майже в 2 рази. Що вірус накоїв! А тут ще нова голова...

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6647(27,1578) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,0858(26,0450) грн./дол. і це на 1,58(1,11) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 6,05(4,27) відсотка. Знову виросло.

Доляр по року перекуплено на 1,58 гривні.

От і думайте, чи треба таки купувати зараз тую валюту. Та бесперечно те, що хто продавав дорожче, а купував дешевше 26,0858 грн./доляр мають зиск по року. :!:

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 27,1929(26,9929) грн./$. Воно ДОБРЯЧЕ ПІДСТРИБНУЛО.

BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ, А МІЖБАНК РОСТЕ! ЖИМ_ЖИМ ДОЛЯРА, ЗДАЄТЬСЯ, СКІНЧИТЬСЯ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ЗАСПОКОЯТЬСЯ НЕРЕЗИДЕНТИ З ВИХОДОМ ІЗ ОВДП :!:

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,1929 грн./дол.

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 21 лип, 2020 16:39, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:33

ПУМБ 28.00, 27.75 мб растём каждый день, может повышают под погашение ОВГЗ
Востаннє редагувалось AGK в Вів 21 лип, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:36

Межбанк уже дотянулся до 27,73/27,75
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:38

  AGK написав:ПУМБ 28.00, 27.75 мб растём каждый день, может повышают под погашение ОВГЗ

по моему кинуть иностранных инвесторов очень хорошая идея и благородная по отношению к народу :oops: Так что может не надо кричать зрада ? может как раз перемога ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:40

Зайшов на пару хвилин в банк,дивлюсь хто відкриває нові депо,хто пролонгує ,так що не все так печально в нашому королівстві))))
Писи.як засвітяться 28.50 реально начну очкувати(((

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:41

  Nazarkino написав:Зайшов на пару хвилин в банк,дивлюсь хто відкриває нові депо,хто пролонгує ,так що не все так печально в нашому королівстві))))
Писи.як засвітяться 28.50 реально начну очкувати(((

*Відправлено з Чату

...когда доллар был 16 пенсионеры тоже думали закрывать депозиты или нет ...
yama
 
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