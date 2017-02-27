Альтернативна вартість доларового депо 5% в Альфі враховано?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:14
Альтернативна вартість доларового депо 5% в Альфі враховано?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:15
Та ніяка це не дохідність. У вас скільки було грошей (у валюті), стільки й залишилось.
Дохідність - це якби ви мали валюту, здали її по 28 рік тому, поклали б на депо, а потім, знявши депо восени, відкупили ще більше валюти по 24. Тоді була б дохідність.
А так ви просто купили доляр, та не втрачаєте на поточному падінні гривні.
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:16
Цього року погода внесла свої корективи. Плюс робіть поправку, що через вірус дуже багато людей посадили більше ніж потрібно і зараз зрозуміли, що надлишки потрібно починати продавати. Не робіть поспішних висновків.
Ви вірите, що далі росту не буде чи просто залишили гривню на поточні потреби?
Нерезиденти виходили і раніше. Але курс так суттєво не ріс. Причина в психології та новинному фоні. В будь якому випадку як казав ДС має бути курсова пила. Лізти "натошак" вгору ніхто не буде. Звідки стільки гривні набрати?
Франківськ 27,63/27,85
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:22
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:25
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,0820(-0,0442). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 8,20 копійок за добу. Це більше ніж в 2 рази бистріше чим падало тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0081(+ 0,0062). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 0,81 копійки за добу. Це в 1.3 рази моторніше. Потяг собі йде на Богодухів. І йде трохи швидше.
Повні оберти МБ за тиждень 1720,1391(1471,9955) млн. долярів. Виросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень також добряче виросли і склали 344,03 (294,40) млн.дол. Здається стурбованість Екзерцизом тільки посилюється! Останніми днями нерезиденти збільшили продаж своїх гривньових ОВДП на вторинному ринку. Ось і на сьогодні 720 млн.грн. банкам перепродали. А гривню за валютою на міжбанк! Оберти і підростають. В наслідок цього, середні оберти хоча і підросли та все ще за тиждень були меньші за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 361,45 (362,13) млн. грн., які таки припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Я ось глянув, а які середні оберти за рік були у 2019 році - 651,07 млн.дол./добу. Падіння в цьому році майже в 2 рази. Що вірус накоїв! А тут ще нова голова...
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6647(27,1578) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,0858(26,0450) грн./дол. і це на 1,58(1,11) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 6,05(4,27) відсотка. Знову виросло.
Доляр по року перекуплено на 1,58 гривні.
От і думайте, чи треба таки купувати зараз тую валюту. Та бесперечно те, що хто продавав дорожче, а купував дешевше 26,0858 грн./доляр мають зиск по року.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 27,1929(26,9929) грн./$. Воно ДОБРЯЧЕ ПІДСТРИБНУЛО.
BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ, А МІЖБАНК РОСТЕ! ЖИМ_ЖИМ ДОЛЯРА, ЗДАЄТЬСЯ, СКІНЧИТЬСЯ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ЗАСПОКОЯТЬСЯ НЕРЕЗИДЕНТИ З ВИХОДОМ ІЗ ОВДП
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,1929 грн./дол.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 21 лип, 2020 16:39, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:33
ПУМБ 28.00, 27.75 мб растём каждый день, может повышают под погашение ОВГЗ
Востаннє редагувалось AGK в Вів 21 лип, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:38
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:40
Зайшов на пару хвилин в банк,дивлюсь хто відкриває нові депо,хто пролонгує ,так що не все так печально в нашому королівстві))))
Писи.як засвітяться 28.50 реально начну очкувати(((
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 21 лип, 2020 16:41
...когда доллар был 16 пенсионеры тоже думали закрывать депозиты или нет ...
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