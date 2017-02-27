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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60106011601260136014>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 163
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
71
Ніяких змін не очікую
18%
29
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:47

  yama написав:
  AGK написав:ПУМБ 28.00, 27.75 мб растём каждый день, может повышают под погашение ОВГЗ

по моему кинуть иностранных инвесторов очень хорошая идея и благородная по отношению к народу :oops: Так что может не надо кричать зрада ? может как раз перемога ?


До кидка там как до Китая рачком - основу портфеля составляют длинные высокодоходные бумаги.

Например, для 5-летних бумаг с доходностью 15%, купленных год назад при курсе 26, математика следующая:
- доход купона 15%;
- премия при реализации на моменте (15% - 9%) * 4 оставшихся года;
- проигрыш по курсу 6% по номиналу и прибыли;

Итого долларовый профит 30,5%. Not bad! Только вот какая экономика такое выдержит???
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:50

а на мировых рынках, тем временем , все резко рвануло дорожать (нефть, металлы +3+5% за сегодня); фонда тоже в рост
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:52

  yama написав:
  AGK написав:ПУМБ 28.00, 27.75 мб растём каждый день, может повышают под погашение ОВГЗ

по моему кинуть иностранных инвесторов очень хорошая идея и благородная по отношению к народу :oops: Так что может не надо кричать зрада ? может как раз перемога ?

Может почитаете сначала историю такой удивительной страны как Аргентина?
Что бы слово кинуть даже мысленно не употреблять?
Мы уже кинули МВФ,когда как только получили деньги тут же назначили очередного легко манипулируемого шута горохового.
Пришлось отменять выпуск еврооблигаций,это по народному?
Осталось ещё "кинуть" всех наших кредиторов и начать напрямую печатать бумагу,вот тогда будет полный тунец. С дефолтным рейтингом нам даже под 10+ процентов не нальют валюты,бумага тогда кратно начнёт валится за месяц,вы ещё не передумали "кидать? :D "

Вот интересно,а Доллярчики хоть допускают возможность не возврата своих депо,плевать даже на курс который будет в тот момент?
Я думаю что легко,самое время "легализацию" всучить и вручить торжественно ОВГЗ на 7 лет.Мол спи спокойно,ты отбелен до белизны.

А что там сегодня с размещением ОВГЗ,много наколядовали?
Спешат банки, пока ставку не понизили, обзавестись высокодоходными папирцямЫ? :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:54

  zРадио написав:Итого долларовый профит 30,5%. Not bad! Только вот какая экономика такое выдержит???
согласен 30,5% это очень много . Я работаю в компании купи продай + производство, мы дилеры\дистрибьюторы некоторых мировых брендов имеем скидки 35-40% от рекомендованных розничных цен и делаем наценку для наших постоянных больших корпоративных клиентов максимум 15% , обычно 10%, а для очень больших вообще 8% , в розницу людям с улицы 20% ... Так что 30% дохода это просто жир ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 16:59

Миняйло .84/.90
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:00

  lrs7719 написав:Приветсвую!
Как показало время - всё таки правильное решение было откупать весеннюю панику (по SP500). Для чистоты опыта надо бы дождаться осени, но судя по корпоративной отчётности за 2 кв - риск был оправдан.

приветствую взаимно!
мне эти 2500 будут еще долго сниться)))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:02

Минфин на жестком подсосе.

Смешная ситуация сегодня вышла по короткому 6-месячному выпуску. В условиях приближения крупных выплат Минфин был вынужден снять лимиты на привлечения по коротким выпускам которые действовали несколько месяцев ( 500 млн ) и привлекать все что будет на рынке. А на рынке была АЖ ОДНА заявка на 4,5 млрд.грн , её и удовлетворили, ставка осталась без изменений 7,74%

По двухлеткам ситуация в два раза лучше по кол-ву заявок, их было АЖ ДВЕ :mrgreen: , но при этом в ДВА РАЗА ХУЖЕ по объемам , объем был всего 2 млрд.грн. Минфин удовлетворил эти две заявки при этом средневзвешенная ставка даже поднялась на 0,05 п.п. с 10,2% двумя неделями ранее, до 10,25% сегодня.

Напоминаю что через неделю предстоят крупные погашения.
29 июля - 13,4 млрд грн
5 августа - 15,8 млрд.грн
6 августа - 146 млн.долларов

По долларам 6-месячные привлекли по 3,39% как и два месяца тому назад. Из 167 предложенных миллионов , 166 выкупил Минфин, по заявкам 23 / 20.

Общий объем привлечения составил 6,5 млрд.грн + 166 млн.долларов.

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Вот интересно,а Доллярчики хоть допускают возможность не возврата своих депо,плевать даже на курс который будет в тот момент?
Я думаю что легко,самое время "легализацию" всучить и вручить торжественно ОВГЗ на 7 лет.Мол спи спокойно,ты отбелен до белизны.
вот по этому депозиты никому не рекомендую :) и особенно в валюте. Хватит, мои родители, деды и прадеды уже накушались " депозитов ".
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:12

  yuri_m написав:После обеда, несмотря на затишье на МБ, на наличке курс полез дальше вверх. На сейчас прием с утренних 27.65-27.68 сместился на 27.75-27.77. Смачного, гривнепатриоты!

P.S. Это цифры для розницы. На опте прием 27.78-27.80, продажа 27.82-27.85.

Прошло ровно 2 часа, и свежие курсы уже снова подросли: теперь на приеме 27.85-27.90, а на продаже 28.05-28.10. На опте чуть выровнялись до 27.88-27.93. День будем закрывать ровно "па 28"...

Еще раз смачного, гривнепатриоты!

P.S. В Киеве вслед за 2 минами в киосках заминировали аэропорт "Киев" и ЖД вокзал. Это вдогонку к захвату заложников в Луцке. Явно кто-то нагнетает с какой-то целью. "Это жжжжж не спроста"(с)
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 21 лип, 2020 17:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 17:16

  yama написав:...когда доллар был 16 пенсионеры тоже думали закрывать депозиты или нет ...

Так весь прікол в тому що їм до пенсіонерів ще далеко,категорія 40+

*Відправлено з Чату
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