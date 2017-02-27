Додано: Вів 21 лип, 2020 17:02

Минфин на жестком подсосе.Смешная ситуация сегодня вышла по короткому 6-месячному выпуску. В условиях приближения крупных выплат Минфин был вынужден снять лимиты на привлечения по коротким выпускам которые действовали несколько месяцев ( 500 млн ) и привлекать все что будет на рынке. А на рынке была АЖ ОДНА заявка на 4,5 млрд.грн , её и удовлетворили, ставка осталась без изменений 7,74%По двухлеткам ситуация в два раза лучше по кол-ву заявок, их было АЖ ДВЕ, но при этом в ДВА РАЗА ХУЖЕ по объемам , объем был всего 2 млрд.грн. Минфин удовлетворил эти две заявки при этом средневзвешенная ставка даже поднялась на 0,05 п.п. с 10,2% двумя неделями ранее, до 10,25% сегодня.Напоминаю что через неделю предстоят крупные погашения.29 июля - 13,4 млрд грн5 августа - 15,8 млрд.грн6 августа - 146 млн.долларовПо долларам 6-месячные привлекли по 3,39% как и два месяца тому назад. Из 167 предложенных миллионов , 166 выкупил Минфин, по заявкам 23 / 20.Общий объем привлечения составил 6,5 млрд.грн + 166 млн.долларов.