Додано: Вів 21 лип, 2020 17:36

zzzzzz написав: Минфин на жестком подсосе.



Смешная ситуация сегодня вышла... Минфин на жестком подсосе.Смешная ситуация сегодня вышла...

Так же ж комік при владі. Це тепер така норма "Смешная ситуация"А якщо серйозно, будь хто, поставте себе на місце тих хто би мав купляти гривневі ОВДП.Президент каже, що при такому курсі бюджет дуже важко звести.Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів (представник партії президента) говорить, що курс 30 всіх би влаштувавХодять слухи, що на найближчому засіданні НБУ понизить облікову ставку до 5%.А курс росте вже зараз.Так от. Хто при такій кон'юктурі ринку та такій дохідності захоче купити ці папери???Я не зловтішаюсь із влади. Просто ситуація дійсно дуже складна. З одного боку ми хочемо запустити кредитування економіки і для цього нам потрібна дешева гривня. З іншого боку на дешеву гривню при наявних ризиках девальвації не має попиту збоку нерезидентів та з боку банків, бо вони викуповують те що продають нерезиденти. Тобто надрукувати гривню під отриману валюту не вийде. Більше того, цю валюту нерезиденти зараз виводять і НБУ відповідно стерилізує гривню. Як розірвати це замкнуте коло? Як здешевити гривневий ресурс при мінімальному курсовому коливанні?Ще попередньому президенту пояснювали, що не можна будувати класний будинок, якщо ти не оновив фундамент (державні інституції, прокуратура, судова реформа). Бо скільки би ти роботи не зробив, при першому ж штормі все піде в нікуди. Він вирішив, що крутий менеджер і зможе домовитись. Не вийшло. Результат - наявність теперішнього президента на своїй посаді. Це не його. Він до цього виявися не готовим. Думаю він вже сам зрозумів.Одним словом, як би це печально не звучало, але нічого хорошого нас в найближчому майбутньому не очікує. І потрібно тверезо усвідомлювати, що такий стан "повного пиз....ця" чудово грає на руку Росії та тим політичним силам які вона підтримує.Цікаво чи хоч хтось (краще команда) хто знає/вміє/зможе все це розрулити? Якщо так, то де і як його (їх) знайти?