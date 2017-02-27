somilitark написав:Вот интересно,а Доллярчики хоть допускают возможность не возврата своих депо,плевать даже на курс который будет в тот момент? Я думаю что легко,самое время "легализацию" всучить и вручить торжественно ОВГЗ на 7 лет.Мол спи спокойно,ты отбелен до белизны.
вот по этому депозиты никому не рекомендую и особенно в валюте. Хватит, мои родители, деды и прадеды уже накушались " депозитов ".
Откуда столько неприятного отношения к депозитчикам? Они что, отобрали у вас что-то? Да, сейчас влет. Но если пойдем по проторенному пути, и при курсе 30 получим 17 годовых - чем плохо? Просто, похоже такой вариант не пройдет - не дадут просто людям получать пассивный доход.
lrs7719 написав:Приветсвую! Как показало время - всё таки правильное решение было откупать весеннюю панику (по SP500). Для чистоты опыта надо бы дождаться осени, но судя по корпоративной отчётности за 2 кв - риск был оправдан.
приветствую взаимно! мне эти 2500 будут еще долго сниться)))
Подскажите, пожалуйста, через какую биржу покупаете SP500 и другие индексы? Где можно почитать о механизме торговли из Украины ? Пора готовиться к осенней распродаже
Так же ж комік при владі. Це тепер така норма "Смешная ситуация" А якщо серйозно, будь хто, поставте себе на місце тих хто би мав купляти гривневі ОВДП. Президент каже, що при такому курсі бюджет дуже важко звести. Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів (представник партії президента) говорить, що курс 30 всіх би влаштував Ходять слухи, що на найближчому засіданні НБУ понизить облікову ставку до 5%. А курс росте вже зараз. Так от. Хто при такій кон'юктурі ринку та такій дохідності захоче купити ці папери???
Я не зловтішаюсь із влади. Просто ситуація дійсно дуже складна. З одного боку ми хочемо запустити кредитування економіки і для цього нам потрібна дешева гривня. З іншого боку на дешеву гривню при наявних ризиках девальвації не має попиту збоку нерезидентів та з боку банків, бо вони викуповують те що продають нерезиденти. Тобто надрукувати гривню під отриману валюту не вийде. Більше того, цю валюту нерезиденти зараз виводять і НБУ відповідно стерилізує гривню. Як розірвати це замкнуте коло? Як здешевити гривневий ресурс при мінімальному курсовому коливанні? Ще попередньому президенту пояснювали, що не можна будувати класний будинок, якщо ти не оновив фундамент (державні інституції, прокуратура, судова реформа). Бо скільки би ти роботи не зробив, при першому ж штормі все піде в нікуди. Він вирішив, що крутий менеджер і зможе домовитись. Не вийшло. Результат - наявність теперішнього президента на своїй посаді. Це не його. Він до цього виявися не готовим. Думаю він вже сам зрозумів. Одним словом, як би це печально не звучало, але нічого хорошого нас в найближчому майбутньому не очікує. І потрібно тверезо усвідомлювати, що такий стан "повного пиз....ця" чудово грає на руку Росії та тим політичним силам які вона підтримує. Цікаво чи хоч хтось (краще команда) хто знає/вміє/зможе все це розрулити? Якщо так, то де і як його (їх) знайти?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
somilitark написав: А что там сегодня с размещением ОВГЗ,много наколядовали? Спешат банки, пока ставку не понизили, обзавестись высокодоходными папирцямЫ?
Спасибо Зззед за сводку по ОВГЗ.
Ну что господа,ситуация накаляется и на этом участке(привлечение ресурсов для погашения госдолга и наполнения госбюджета). Абсолютно ясно по жиденьким единичным заявкам,что пару госов организовали весь аукцион. 4.5 ярда одной заявкой это естественно приматик подсуетился.
По двухлеткам наверное пумба с пивденным откашляли в бюджет рефинанс от НБУ за скромные 4 с лишним процента гарантированного дохода,просто подержали в руках жирную рыбу(((
Меняйло на классическом саморазогреве,пора бы уже активнее притормаживать,так и до Доллярчиков может дойти,что надо не по кочкам\столбам усредняться,а спасаться в валюте \золоте.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 21 лип, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.