Додано: Вів 21 лип, 2020 17:49

В доповнення до інформації про аукціон по ОВДП.

Ось цікава точка зору п. Олександра Деркача:

"Как заставить банки кредитовать экономику. Никак. Банки нельзя заставить кого-то кредитовать указами президента, законами или решениями Нацбанка. Ни таргетируемая инфляция, ни инфляция в 10 процентов, ни ставка рефинансирования ниже 6, ситуацию не изменят. После кризиса 2008-го года центральные банки и правительства по всему миру пытаются решить ту же проблему. И говорят о ней не только депутаты-популисты, но и такой человек, например, как Бен Бернанке. Бывший шеф ФРС. Которого в популизме трудно заподозрить. Её пока не удается решить даже в странах с отрицательной процентной ставкой. И дело здесь не только в плохой судебной системе или других подобных факторах, о чем у нас любят говорить. Просто хороших заемщиков не хватает на всех. А денег на рынке все больше. И возможностей для внебанковского финансирования у компаний, особенно крупных, все больше. Глянул краем уха консолидированный баланс нашей банковской системы. 1 трлн. в кредитах, 400 млрд в ОВГЗ. Это без Нацбанка. Нельзя говорить на каждом углу о кредитовании экономики и параллельно пылесосить всю ликвидность в бюджет. Должна работать экономика и должны работать экономические нормативы. Любой бизнес, это борьба жадности с трусостью. Банковский тоже. Если у банкира будет альтернатива, вкладывать деньги в кредиты, или в ОВГЗ с маржой 6-7 процентов, многие выберут ОВГЗ. Я бы и сам выбрал. Хотя нет. Я точно не выбрал бы. Проблема в том, что в основе ОВГЗ лежат те же риски, что и в кредитах. А возможно и большие. И чем их больше в портфеле, тем эти риски выше. Почему на них не распространяются нормативы по концентрациям и по кредиту в одни руки? Я прекрасно помню 98-й год и свои личные ощущения от ежедневных(!) совещаний у В. Ющенко и еженедельных, у Л. Кучмы, на предмет любви к Родине и закономерно вытекающей отсюда обязанности проконвертировать старые “плохие” ОВГЗ из нашего портфеля в новые, “самые лучшие в мире” ОВГЗ. Не самые приятные ощущения. Мы их больше не покупали потом. Возможно я преувеличиваю ситуацию. И она ещё далека от нарисованной мною картины. Но объём вложений банков в госдолг, как на мой взгляд, уже вышел и за возможности нашей банковской системы, и за рамки здравого смысла. #Justэкономика."



Посилання не даю бо проблема із нетом капча глючить. 5 раз пробував. Дістало...

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