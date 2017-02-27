Меньше недели назад гавкал на курс и говорил что все беды в сильной гривне,но ситуация под контролем и проблема не критична. Теперь что,встал с правильной ноги или готовится к уходу и можно сказать 10% правды?
Короче клоуны,которые только расшатывают титаник
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
В доповнення до інформації про аукціон по ОВДП. Ось цікава точка зору п. Олександра Деркача: "Как заставить банки кредитовать экономику. Никак. Банки нельзя заставить кого-то кредитовать указами президента, законами или решениями Нацбанка. Ни таргетируемая инфляция, ни инфляция в 10 процентов, ни ставка рефинансирования ниже 6, ситуацию не изменят. После кризиса 2008-го года центральные банки и правительства по всему миру пытаются решить ту же проблему. И говорят о ней не только депутаты-популисты, но и такой человек, например, как Бен Бернанке. Бывший шеф ФРС. Которого в популизме трудно заподозрить. Её пока не удается решить даже в странах с отрицательной процентной ставкой. И дело здесь не только в плохой судебной системе или других подобных факторах, о чем у нас любят говорить. Просто хороших заемщиков не хватает на всех. А денег на рынке все больше. И возможностей для внебанковского финансирования у компаний, особенно крупных, все больше. Глянул краем уха консолидированный баланс нашей банковской системы. 1 трлн. в кредитах, 400 млрд в ОВГЗ. Это без Нацбанка. Нельзя говорить на каждом углу о кредитовании экономики и параллельно пылесосить всю ликвидность в бюджет. Должна работать экономика и должны работать экономические нормативы. Любой бизнес, это борьба жадности с трусостью. Банковский тоже. Если у банкира будет альтернатива, вкладывать деньги в кредиты, или в ОВГЗ с маржой 6-7 процентов, многие выберут ОВГЗ. Я бы и сам выбрал. Хотя нет. Я точно не выбрал бы. Проблема в том, что в основе ОВГЗ лежат те же риски, что и в кредитах. А возможно и большие. И чем их больше в портфеле, тем эти риски выше. Почему на них не распространяются нормативы по концентрациям и по кредиту в одни руки? Я прекрасно помню 98-й год и свои личные ощущения от ежедневных(!) совещаний у В. Ющенко и еженедельных, у Л. Кучмы, на предмет любви к Родине и закономерно вытекающей отсюда обязанности проконвертировать старые “плохие” ОВГЗ из нашего портфеля в новые, “самые лучшие в мире” ОВГЗ. Не самые приятные ощущения. Мы их больше не покупали потом. Возможно я преувеличиваю ситуацию. И она ещё далека от нарисованной мною картины. Но объём вложений банков в госдолг, как на мой взгляд, уже вышел и за возможности нашей банковской системы, и за рамки здравого смысла. #Justэкономика."
Посилання не даю бо проблема із нетом капча глючить. 5 раз пробував. Дістало...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Так может того, в отставку? Или по крайней мере, слушать МВФ и не вмешиваться в НБУ?
Так слушают же. В калькуляциях МВФ по ключевым макропоказателям среднегодовой курс доллара - 30
МВФ как глянул,что осталось от экономики после зеленых и карантина так и прослезился,курс он не прогнозировал,просто дал больше денег чем просили,такое если честно я вижу впервые На конец года даже 35(расчётные цифры от МВФ) толком ничего не поменяет,а запустит банковский кризис,кризис в коммунальном хозяйстве,цепочкой начнут валиться ещё больше ВВП и промпроизводство. Хотя глядя на состояние доходной части бюджета думаю там явно хуже чем нам показывают статисты и НБУ.
Опа полная,в первую очередь с бюджетом,зеленые начали душить таможенными поборами выше инвойсовых цен,хотят минималку поднять,но это всё полумеры. Нужен радикализм в отношении бюджета,но там же только свои кормятся,кого трогать? Откатчиков секвестром бюджета низя,нам же нужны дороги и стадионы?)) наполнение бюджета в ауте,потому что там тоже свои пацаны окопались и не обязаны платить в бюджет,они что просто так Майданы мутят и на выборы разные новые напёрстки выдумывают???
Короче дела швах,никакая 10-ти %-я девальвация никого не спасёт,раза в 2 да,меньше никак в существующих условиях.
МВФ на это и намекает,сорвать камень с горы очень легко,остановить проблема,доказано 98-99-ми годами и 2014-2015-ми
Дали буде,смотрю экономические сайты начинают висеть и перегружены,олени уже разогревают бумажные котлетки
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
НБУ зменшить облікову ставку до 5% — Goldman Sachs «З огляду на масштаби економічного шоку і слабку динаміку інфляції, ми вважаємо, що агресивне пом’якшення виправдано. Оскільки ми також прогнозуємо, що інфляція залишиться відносно низькою в цьому році (в середньому 3,3% в 2020 році), ми вважаємо, що НБУ забезпечить подальші скорочення, — йдеться в звіті інвестбанку. — Ми очікуємо, що НБУ скоротить облікову ставку до 5% до кінця третього кварталу».
У Deutsche Bank вважають, що НБУ знизить облікову ставку до 5,5% з подальшим її підвищенням у 2021 до 7%.
«Період різкого зниження облікової ставки завершився. реальна ставка (за вирахуванням інфляції) була однією з найбільших у світі — 6,2% до зниження і 4,2% — після зниження. Але все ще є ресурс до зниження. Ми бачимо 5,5% на кінець року і очікуємо поступового прискорення темпів зростання цін — до верхнього діапазону, який НБУ поставив собі як цільовий. А в 2 квітня 2021 вже можливий початок циклу підвищення ставки», — прокоментував фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.
Всё таки я думаю у них логика такая: сейчас быстрым шагом дойдём до 30,там окопаемся,а уже после выборов будет видно куда падать и как высоко лететь. Главное не сорвать резьбу раньше времени,хотя в принципе ресурсов у НБУ достаточно,если захочет,то выйдет на межбанк и закроет все заявки. Тем более после решительных реформ шоколадного барона все экономические субъекты не в лучшей форме,объём торгов от силы 200 лямов валюты в день.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
И еще немного о курсе. Середина лета, это традиционное время роста курса доллара. Так было в 2015, 2016, 2017, 2018 гг. В 2019 году, нерезиденты поломали тренд. А сейчас нерезиденты своим выходом наоборот подогревают традиционный спрос на валюту который начинается в период начала сбора урожая.
Учитывая что курс сейчас находится вблизи уровня сопротивления 28, то вынести может намного выше чем было ранее. Может на 30 вынести, а может и до 32 понести легко. К тому же в 2015 году курс 32 на улице уже был очень короткое время.
zРадио написав: Так слушают же. В калькуляциях МВФ по ключевым макропоказателям среднегодовой курс доллара - 30
МВФ как глянул,что осталось от экономики после зеленых и карантина так и прослезился,курс он не прогнозировал,просто дал больше денег чем просили,такое если честно я вижу впервые
Это правда, не прогнозировал. Поэтому я и пишу - использовал в калькуляциях. Иначе нельзя было свести балансовые показатели бюджета на уровне, приемлемом для предоставления финансирования (ведь банкрота поддерживать нельзя даже кредитору последней надежды, коим является МВФ )
somilitark написав:На конец года даже 35(расчётные цифры от МВФ) толком ничего не поменяет,а запустит банковский кризис,кризис в коммунальном хозяйстве,цепочкой начнут валиться ещё больше ВВП и промпроизводство. Хотя глядя на состояние доходной части бюджета думаю там явно хуже чем нам показывают статисты и НБУ.
Не готов назвать потолок, после которого начинаются проблемы в банковском секторе - это непростая оценка. Но, очевидно, что он ниже 40.
При курсе же 30 абсолютно никакие системные механизмы не разрушаются, а рост инфляции с 2% до 6-8%, наоборот, простимулирует производство и потребление.
somilitark написав:Откатчиков секвестром бюджета низя,нам же нужны дороги и стадионы?))
Вот именно под это можно делать целевую эмиссию. Но шмыганомисты не слишком умны, чтобы это понять, и продолжают финансировать некритические расходы из глубоко-дефицитного бюджета...
somilitark написав:Короче дела швах,никакая 10-ти %-я девальвация никого не спасёт,раза в 2 да,меньше никак в существующих условиях. МВФ на это и намекает,сорвать камень с горы очень легко,остановить проблема,доказано 98-99-ми годами и 2014-2015-ми
Я склоняюсь к тому, что количественное смягчение таки уменьшит глубину проблем. Но, как и вы, сомневаюсь в том, что во власти есть необходимая экспертиза для осуществления пилотируемой посадки. Следовательно, не исключен и громкий бабах...
Мы и сохранять высоту больше не можем - топливо на исходе, и грамотно посадить самолет, верятно, некому.
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 21 лип, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.