zzzzzz написав:Продажи на миняйле под вечер уже 28.
Даешь межбанк выше 28. Уровень держится уже 5 лет, пора пробивать. Выше 28 население подключится. Сегодня уже начал доносится стук копыт. Выше 28, ближе к 28,50 стук копыт только усилится.
Почему бы и нет? - погашение на порядка полмиллиарда долл в эквиваленте на следующей неделе - погашение на порядка полмиллиарда долл в эквиваленте через две недели - вполне очевидная динамика овгз у нерезидентов Итого: - кому и насколько захочется уйти в валюту, понятно; - непонятно, кто и зачем двинется в обратном направлении; - и самое главное: что делать сейчас, или кто при всем этом окажется оленем: тот, кто побежит уже сейчас, или тот, кто будет ждать.
Думаю, что недели через три-четыре станет (увы, постфактум) понятно, что это: выход на новый курс или выход на затяжное изменение курса. Но то, что ничего хорошего (без чудес в виде очередных отсуженых миллиардов у северного царя и т.п.) ожидать не приходится - увы, факт.
lrs7719 написав:Приветсвую! Как показало время - всё таки правильное решение было откупать весеннюю панику (по SP500). Для чистоты опыта надо бы дождаться осени, но судя по корпоративной отчётности за 2 кв - риск был оправдан.
приветствую взаимно! мне эти 2500 будут еще долго сниться)))
Подскажите, пожалуйста, через какую биржу покупаете SP500 и другие индексы? Где можно почитать о механизме торговли из Украины ? Пора готовиться к осенней распродаже
Я тут трохи помудрував і вирішив 2 роки разом подати, подовжив рахувати зважене в 2020 році з почату 2019! А то в 2019 все радив купувати-купувати, а цей рік кажу продавати-продавати.
І в кінці того року і вже в цьому якось побоююсь радити!
Та подивіться самі і вирішить для себе чи настане час купувати того доляра?
1) Середньозважене за 2 роки на кінець того тижня склало 25,6707грн./дол. 2) Середньодобові оберти (хочу нагадати, що я враховую тільки доляр) 549,4792 грн./добу. 3) Середньодобове (синя лінія) відрізняеться від середньозваженного (жовта лінія) в кінці аж на 25,9138-25,6707=0,2431 грн. А це означає що поточні оберти набагато відстають від середньорічного значеня.
І ось тепер у мене питання до керівництва НБУ, а також до керівників МінФіну. Скажіть будь ласка, а яку величину відхилення від середнього значення Ви вважаєта допустимою, з точки зору стабільності національної валюти?
Як на мене, воно має бути меньше поточної облікової ставки.
Ну і до ліквідності
1) Середньодобове значення ліквідності (те, що завжди доступно на протязі дня = коррахунки та овернайти разом). Поточне значення - 71543,43(74547,86−3004,43) млн.грн. Якось воно впало... для порівняння: значення на початок року - 111 167 млн.грн.; середнє по цьому року - 82118,51(82776,04−657,53) млн.грн.; середнє за попередній рік - 68094,09 млн.грн.
2) Тижневі сертифікати НБУ. Цими бумагами НБУ регулює залишкову ліквідність банків. Погано коли банкам немає куди пристроїти гроші в економіці (немає кому надати кредити, та ще гроші не потрібні казначейству, не продають ОВДП). І відсотки за цими сертифікатами, то є прямий напрямок вливання в єкономіку нічим не забеспечених грошей. Маємо максимальне значення у лютому - 170 262 млн.грн. і відсоток на той час 11%. Поточне значення - 91534(86710+4824) млн.грн. під 6 відсотків. Щось ніяк гроші не йдуть в економіку під запропоновані ставки!
Відсотки з початку року (13,5%) впали більше ніж вдвічи. Банкам не цікаво стало тримати гроші на цих бумагах. Вони шукають більшу доходність і, зрозуміло, що викупають ОВДП на вторинному ринку, бо попередні випуски ОВДП, дійсно мають цікавішу прибутковість, ніж поточні розміщення.
3) Казначейскі рахунки МінФіну.
Таки рекорд на 01.07.2020 маємо 75 700,6 млн.грн. Ну, не враховуючи 2 млрд. валюти.
Тобто на поточних коррахунках ГосКазначейства на сьогодні маємо десь 52398,61(57077,61−4679) млн.грн. Виплатили більше ніж залучили у податковий тиждень? Як так. Мінімальну зарплату збільшили! мали більше залучити податків! А тут такої...
Як на мене, збільшувати мінімальну платню під час спаду не треба було. Таке можна робити на підʼємі. А так, робітники не напрацьовували під час карантину і на стару мінімалку, тим паче не напрацьовують на нову підвищену. Ось і пішли працівники в тінь на готівку в конверті (а що, якось жити треба, бо інакше немає роботи), та і работодавці що дурні платити підвищенній податок, при ненапрацюванні на мінімальну платню. Тут дехто дивується, чому в магазинах виручки готівкою стало набагато більше!
Та і Інкасація додала в оббіг готівки з початку місяця на -14248,31(11027,14) млн.грн., які забрала з виданих МінФіном на коррахунки.
А що, є ж потреба в підвищенні готівкової маси!
Додавав один МінФін. Забирали НБУ (тижневі сертифікати), та Інкасація на сбільшення готівки. Банки викупали ОВДП в нерезидентів.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 21 лип, 2020 19:18, всього редагувалось 8 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Надо же! А 4 дня назад было: Благодаря смягчению карантина украинская экономика постепенно движется к восстановлению роста. Об этом, как передает Укринформ, в пятницу в Киеве заявил журналистам министр финансов Украины Сергей Марченко.
Офтоп. Есть старая добрая "юмореска" на текущую ситуацию. Она мне почему-то очень нравится и ассоциируется с нашей (и другими пост-режимными странами). Где "угодливость начальству" и страх "репрессий\потери доходов" преобладают над здравым смыслом и "правом принятия решения" (отставка Смолия). Анекдот: - Скоро все полетит к ху...м!!!!! - Спасибо за доклад, министр финансов.
Было бы смешно, если быне было так больно... Это, кстати, о независимости НБУ, судов, мусоров, НАБУ, СБУ, ГПУ и т.д. и прочих "министров финансов"...
hxbbgaf написав:Такое впечатление, что у власти диверсанты.
Нет. Вы не поверите конечно, но основная проблема наших "госов". Точнее, сотрудников наших госов от мала до велика - это страх. Страх быть вызваннным в прокуратуру... потому что нужно найти "козла отпущения"... Страх стать "невхожим"... Страх потерять работу на рынке... И все это из-за: 1) огромной бюрократической машины (подразумевается получения тысячи подписей ради реализации "мелочи") 2) "Репресивных органов" (МВД, СБУ, НАБУ, УБЕП, УБОП, прокуратура, и прочие "органы"). Которые все живут с..... По сути, наследие КГБ.
vano80 написав:не дадут просто людям получать пассивный доход.
Смешно же. В стране с падающей экономикой получить 15-18% в долларах? ( в случае стабильной гривны). Экономическое чудо Украины.
Так это смех был? А я подумал это злорадсвтво, ну или зависть к тем, кто три года зарабатывал по 12 чистыми в грише
У меня радости нет. У меня в Украине гривневая зарплата. Ну а жалеть грн. депозитчиков нечего , они же понимали, что рискуют. Ну равно как валютных кредитчиков много лет назад. Которые думали, что всех перехитрили .
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 21 лип, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
vano80 написав:не дадут просто людям получать пассивный доход.
Смешно же. В стране с падающей экономикой получить 15-18% в долларах? ( в случае стабильной гривны). Экономическое чудо Украины.
Так это смех был? А я подумал это злорадсвтво, ну или зависть к тем, кто три года зарабатывал по 12 чистыми в грише
Не возьмусь отвечать за всех здесь. Скажу от своего имени (как приверженец сбережений "в баксе"). Вообще не завидую. Более того, восхищаюсь вашим (гривнедепозитчиков) азартом и решительностью... Если вы смогли заработать - я только рад за вас! Искренне. Прошу лишь считать ваш итоговый доход исходя из поученной суммы в СКВ на конкретную дату. А по "потенциальным" процентам прибыли в конце срока депозита... Вот и все. А потом оцените сами, стоило это того (итоговый результат в СКВ) или нет.
З.Ы. То есть, если допустим, на момент времени Х у вас есть 100 тыс у.е. Которые вы конвертнули в рисковый актив "гривна" (или любой другой)...
1) И через время Х+12 месяцев, Вы получили +10% (по курсу, на момент Х+12месяцев) - я вами восщищаюсь и искренне хотел бы узнать вашу логику\умозаключения\прогнозную модель и т.д. Честно, хочу это знать. И готов учиться. 2) Через время Х +12 месяцев, Вы получили +5% (по курсу, на момент Х+12месяцев), итого 5000 у.е. за год - я вами заинтересован. Почему? Отвечу - мне интересна ваша логика и ваша мотивация. Тоже честно.
но если у вас вышло меньше.... в у.е. (СКВ), то мне было бы интересно услышать ваш честный ответ - а стоил ли этот доход потраченных усилий...
Так как, если вы были в состоянии заработать 100 к.у.е., то лично мне, почему-то кажется, что за меньше чем 5% годовых, Вы бы не стали рисковать 100 к.у.е. ИМХО, конечно.