vano80 написав:не дадут просто людям получать пассивный доход.
Смешно же. В стране с падающей экономикой получить 15-18% в долларах? ( в случае стабильной гривны). Экономическое чудо Украины.
как раз логично, падающие банки давали самые большие % по депозитам, михайловский 28% фидо за 30% (с учётом акции по оплате коммуналки).
vano80 написав:? Просто, похоже такой вариант не пройдет - не дадут просто людям получать пассивный доход.
дадут потому что у банков не будет вариантов, эмиссионный рефинанс не бесконечен, иначе можно в гиперинфляцию свалиться если не стерилизовать гривну населения а под 10% смысл нести гривну в банк? можно купить валюту и немного подождать.
Xenon написав:а на мировых рынках, тем временем , все резко рвануло дорожать (нефть, металлы +3+5% за сегодня); фонда тоже в рост
это доллар падает) евро за день прыгнуло с 1,143 до 1,15
yama написав:
zРадио написав:Итого долларовый профит 30,5%. Not bad! Только вот какая экономика такое выдержит???
согласен 30,5% это очень много . Я работаю в компании купи продай + производство, мы дилеры\дистрибьюторы некоторых мировых брендов имеем скидки 35-40% от рекомендованных розничных цен и делаем наценку для наших постоянных больших корпоративных клиентов максимум 15% , обычно 10%, а для очень больших вообще 8% , в розницу людям с улицы 20% ... Так что 30% дохода это просто жир ...
а оборачиваемость вашего товара какая? сколько времени проходит от закупки до продажи? мне кажется вы путаете маржу с доходностью. Если товар с наценкой 10% гарантировано продается в течении месяца, то его доходность 10%*12 месяцев~120% годовых (минус налоги и прочие затраты)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 лип, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
somilitark написав:Вот интересно,а Доллярчики хоть допускают возможность не возврата своих депо,плевать даже на курс который будет в тот момент? Я думаю что легко,самое время "легализацию" всучить и вручить торжественно ОВГЗ на 7 лет.Мол спи спокойно,ты отбелен до белизны.
вот по этому депозиты никому не рекомендую и особенно в валюте. Хватит, мои родители, деды и прадеды уже накушались " депозитов ".
Откуда столько неприятного отношения к депозитчикам? Они что, отобрали у вас что-то? Да, сейчас влет. Но если пойдем по проторенному пути, и при курсе 30 получим 17 годовых - чем плохо? Просто, похоже такой вариант не пройдет - не дадут просто людям получать пассивный доход.
Ставка высокая нужна.А с ней зебилоиды начнут играться только после аху...ого девала и полного пипеца,который бедным депозитчикам тоже придется перетерпеть.
министр финансов Сергей Марченко отмечал, что покупка гривневых облигаций правительства отдельно обсуждалась с госбанками.
"Вот мы собирали госбанки и буквально уговаривали: "Уважаемые, а зачем вам депозитные сертификаты, покупайте ОВГЗ". А они нам говорили: "Ой, а у нас наблюдательный совет ставит показатели эффективности вообще не покупать ОВГЗ", – рассказал министр, отмечая заинтересованности Минфина в повышении спроса на ценные бумаги.
Востаннє редагувалось komp в Вів 21 лип, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:В доповнення до інформації про аукціон по ОВДП. Ось цікава точка зору п. Олександра Деркача: "Как заставить банки кредитовать экономику. Никак. Банки нельзя заставить кого-то кредитовать указами президента, законами или решениями Нацбанка. Ни таргетируемая инфляция, ни инфляция в 10 процентов, ни ставка рефинансирования ниже 6, ситуацию не изменят. После кризиса 2008-го года центральные банки и правительства по всему миру пытаются решить ту же проблему. И говорят о ней не только депутаты-популисты, но и такой человек, например, как Бен Бернанке. Бывший шеф ФРС. Которого в популизме трудно заподозрить. Её пока не удается решить даже в странах с отрицательной процентной ставкой. И дело здесь не только в плохой судебной системе или других подобных факторах, о чем у нас любят говорить. Просто хороших заемщиков не хватает на всех. А денег на рынке все больше. И возможностей для внебанковского финансирования у компаний, особенно крупных, все больше. Глянул краем уха консолидированный баланс нашей банковской системы. 1 трлн. в кредитах, 400 млрд в ОВГЗ. Это без Нацбанка. Нельзя говорить на каждом углу о кредитовании экономики и параллельно пылесосить всю ликвидность в бюджет. Должна работать экономика и должны работать экономические нормативы. Любой бизнес, это борьба жадности с трусостью. Банковский тоже. Если у банкира будет альтернатива, вкладывать деньги в кредиты, или в ОВГЗ с маржой 6-7 процентов, многие выберут ОВГЗ. Я бы и сам выбрал. Хотя нет. Я точно не выбрал бы. Проблема в том, что в основе ОВГЗ лежат те же риски, что и в кредитах. А возможно и большие. И чем их больше в портфеле, тем эти риски выше. Почему на них не распространяются нормативы по концентрациям и по кредиту в одни руки? Я прекрасно помню 98-й год и свои личные ощущения от ежедневных(!) совещаний у В. Ющенко и еженедельных, у Л. Кучмы, на предмет любви к Родине и закономерно вытекающей отсюда обязанности проконвертировать старые “плохие” ОВГЗ из нашего портфеля в новые, “самые лучшие в мире” ОВГЗ. Не самые приятные ощущения. Мы их больше не покупали потом. Возможно я преувеличиваю ситуацию. И она ещё далека от нарисованной мною картины. Но объём вложений банков в госдолг, как на мой взгляд, уже вышел и за возможности нашей банковской системы, и за рамки здравого смысла. #Justэкономика."
Посилання не даю бо проблема із нетом капча глючить. 5 раз пробував. Дістало...
Они ж корову доят,не кормят,да ещё норовят вымя украсть.А базу надо выращивать,создавать условия,а потом доить.Не построишь в хрущевке просторный современный дом.Надо сносить и строить заново.Похоже,на этих артистах 2-я республика и закончится.
Hotab написав:Ну а жалеть грн. депозитчиков нечего , они же понимали, что рискуют. Ну равно как валютных кредитчиков много лет назад. Которые думали, что всех перехитрили .
Це гра по невідомим правилам - то взули любителів гривні, перед тим любителів валюти, ще перед тим і перших і в значні мірі других, через банкрутство половини банків та курс та обмеження фонду. Зараз ще і ноу хау депо-% суттєво нижчий за девальвацію. І поки що все працює. Причому є і частина, що у виграші.
vitaliian написав:как раз логично, падающие банки давали самые большие % по депозитам, михайловский 28% фидо за 30% (с учётом акции по оплате коммуналки).
Логичным есть принимать как должное,что рисковое вложение вдруг не сыграло. Нелогичным есть возмущаться "не дали пассивно лёжа на диване честному человеку заработать 18% в долларе, вот бессовестные!".
100%. Тем более, что о высоком страновом риске Украины предупреждают все рейтинговые агентства. Мол, инвестируйте, но заберете ли деньги с процентами, деньги без процентов, или вообще не заберете ничего - дело случая
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 21 лип, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Вітаюсь совсіма! А ось і диво на сьогодні, платіна та срібло на моменті +4,51%
+6,44%
Тільки гривня падає
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.