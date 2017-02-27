RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6013601460156016

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 163
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
71
Ніяких змін не очікую
18%
29
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:36

  Hotab написав:
  vano80 написав:не дадут просто людям получать пассивный доход.

Смешно же. В стране с падающей экономикой получить 15-18% в долларах? ( в случае стабильной гривны). Экономическое чудо Украины.
как раз логично, падающие банки давали самые большие % по депозитам, михайловский 28% фидо за 30% (с учётом акции по оплате коммуналки).
  vano80 написав:? Просто, похоже такой вариант не пройдет - не дадут просто людям получать пассивный доход.
дадут потому что у банков не будет вариантов, эмиссионный рефинанс не бесконечен, иначе можно в гиперинфляцию свалиться если не стерилизовать гривну населения а под 10% смысл нести гривну в банк? можно купить валюту и немного подождать.

  Xenon написав:а на мировых рынках, тем временем , все резко рвануло дорожать (нефть, металлы +3+5% за сегодня); фонда тоже в рост

это доллар падает)
евро за день прыгнуло с 1,143 до 1,15
Зображення
  yama написав:
  zРадио написав:Итого долларовый профит 30,5%. Not bad! Только вот какая экономика такое выдержит???
согласен 30,5% это очень много . Я работаю в компании купи продай + производство, мы дилеры\дистрибьюторы некоторых мировых брендов имеем скидки 35-40% от рекомендованных розничных цен и делаем наценку для наших постоянных больших корпоративных клиентов максимум 15% , обычно 10%, а для очень больших вообще 8% , в розницу людям с улицы 20% ... Так что 30% дохода это просто жир ...
а оборачиваемость вашего товара какая? сколько времени проходит от закупки до продажи? мне кажется вы путаете маржу с доходностью. Если товар с наценкой 10% гарантировано продается в течении месяца, то его доходность 10%*12 месяцев~120% годовых (минус налоги и прочие затраты)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 лип, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4266
З нами з: 06.04.16
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:00

  vano80 написав:
  yama написав:
  somilitark написав:Вот интересно,а Доллярчики хоть допускают возможность не возврата своих депо,плевать даже на курс который будет в тот момент?
Я думаю что легко,самое время "легализацию" всучить и вручить торжественно ОВГЗ на 7 лет.Мол спи спокойно,ты отбелен до белизны.
вот по этому депозиты никому не рекомендую :) и особенно в валюте. Хватит, мои родители, деды и прадеды уже накушались " депозитов ".


Откуда столько неприятного отношения к депозитчикам?
Они что, отобрали у вас что-то? Да, сейчас влет. Но если пойдем по проторенному пути, и при курсе 30 получим 17 годовых - чем плохо? Просто, похоже такой вариант не пройдет - не дадут просто людям получать пассивный доход.

Ставка высокая нужна.А с ней зебилоиды начнут играться только после аху...ого девала и полного пипеца,который бедным депозитчикам тоже придется перетерпеть.
goldfinger
 
Повідомлень: 572
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:как раз логично, падающие банки давали самые большие % по депозитам, михайловский 28% фидо за 30% (с учётом акции по оплате коммуналки).

Логичным есть принимать как должное,что рисковое вложение вдруг не сыграло. Нелогичным есть возмущаться "не дали пассивно лёжа на диване честному человеку заработать 18% в долларе, вот бессовестные!".
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2978
З нами з: 15.02.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:12

  zzzzzz написав:Минфин на жестком подсосе.

Смешная ситуация сегодня вышла...


Да уж, смешнее некуда:
министр финансов Сергей Марченко отмечал, что покупка гривневых облигаций правительства отдельно обсуждалась с госбанками.

"Вот мы собирали госбанки и буквально уговаривали: "Уважаемые, а зачем вам депозитные сертификаты, покупайте ОВГЗ". А они нам говорили: "Ой, а у нас наблюдательный совет ставит показатели эффективности вообще не покупать ОВГЗ", – рассказал министр, отмечая заинтересованности Минфина в повышении спроса на ценные бумаги.
Востаннє редагувалось komp в Вів 21 лип, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
komp
1
 
Повідомлень: 8252
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2287 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:25

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав: вот по этому депозиты никому не рекомендую :) и особенно в валюте. Хватит, мои родители, деды и прадеды уже накушались " депозитов ".

В Донецке накушались и матрасов, и недвиги, и бизнеса... Диверсифай портфолио, как Либо говорит :)

Ну,война высшая масть.
goldfinger
 
Повідомлень: 572
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:38

  Realist написав:В доповнення до інформації про аукціон по ОВДП.
Ось цікава точка зору п. Олександра Деркача:
"Как заставить банки кредитовать экономику. Никак. Банки нельзя заставить кого-то кредитовать указами президента, законами или решениями Нацбанка. Ни таргетируемая инфляция, ни инфляция в 10 процентов, ни ставка рефинансирования ниже 6, ситуацию не изменят. После кризиса 2008-го года центральные банки и правительства по всему миру пытаются решить ту же проблему. И говорят о ней не только депутаты-популисты, но и такой человек, например, как Бен Бернанке. Бывший шеф ФРС. Которого в популизме трудно заподозрить. Её пока не удается решить даже в странах с отрицательной процентной ставкой. И дело здесь не только в плохой судебной системе или других подобных факторах, о чем у нас любят говорить. Просто хороших заемщиков не хватает на всех. А денег на рынке все больше. И возможностей для внебанковского финансирования у компаний, особенно крупных, все больше. Глянул краем уха консолидированный баланс нашей банковской системы. 1 трлн. в кредитах, 400 млрд в ОВГЗ. Это без Нацбанка. Нельзя говорить на каждом углу о кредитовании экономики и параллельно пылесосить всю ликвидность в бюджет. Должна работать экономика и должны работать экономические нормативы. Любой бизнес, это борьба жадности с трусостью. Банковский тоже. Если у банкира будет альтернатива, вкладывать деньги в кредиты, или в ОВГЗ с маржой 6-7 процентов, многие выберут ОВГЗ. Я бы и сам выбрал. Хотя нет. Я точно не выбрал бы. Проблема в том, что в основе ОВГЗ лежат те же риски, что и в кредитах. А возможно и большие. И чем их больше в портфеле, тем эти риски выше. Почему на них не распространяются нормативы по концентрациям и по кредиту в одни руки? Я прекрасно помню 98-й год и свои личные ощущения от ежедневных(!) совещаний у В. Ющенко и еженедельных, у Л. Кучмы, на предмет любви к Родине и закономерно вытекающей отсюда обязанности проконвертировать старые “плохие” ОВГЗ из нашего портфеля в новые, “самые лучшие в мире” ОВГЗ. Не самые приятные ощущения. Мы их больше не покупали потом. Возможно я преувеличиваю ситуацию. И она ещё далека от нарисованной мною картины. Но объём вложений банков в госдолг, как на мой взгляд, уже вышел и за возможности нашей банковской системы, и за рамки здравого смысла. #Justэкономика."

Посилання не даю бо проблема із нетом капча глючить. 5 раз пробував. Дістало...

Они ж корову доят,не кормят,да ещё норовят вымя украсть.А базу надо выращивать,создавать условия,а потом доить.Не построишь в хрущевке просторный современный дом.Надо сносить и строить заново.Похоже,на этих артистах 2-я республика и закончится.
goldfinger
 
Повідомлень: 572
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:41

  goldfinger написав:Похоже,на этих артистах 2-я республика и закончится.



Этого бы хотел наш сосед.
Но время покажет...
Amat
 
Повідомлень: 1877
З нами з: 21.12.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Ну а жалеть грн. депозитчиков нечего , они же понимали, что рискуют. Ну равно как валютных кредитчиков много лет назад. Которые думали, что всех перехитрили .


Це гра по невідомим правилам - то взули любителів гривні, перед тим любителів валюти, ще перед тим і перших і в значні мірі других, через банкрутство половини банків та курс та обмеження фонду. Зараз ще і ноу хау депо-% суттєво нижчий за девальвацію. І поки що все працює.
Причому є і частина, що у виграші.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3542
З нами з: 19.04.12
Подякував: 48 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:57

  Hotab написав:
  vitaliian написав:как раз логично, падающие банки давали самые большие % по депозитам, михайловский 28% фидо за 30% (с учётом акции по оплате коммуналки).

Логичным есть принимать как должное,что рисковое вложение вдруг не сыграло. Нелогичным есть возмущаться "не дали пассивно лёжа на диване честному человеку заработать 18% в долларе, вот бессовестные!".


100%. Тем более, что о высоком страновом риске Украины предупреждают все рейтинговые агентства. Мол, инвестируйте, но заберете ли деньги с процентами, деньги без процентов, или вообще не заберете ничего - дело случая
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 21 лип, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6752
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:59

Ну чим же схибила гривня?


Вітаюсь совсіма!
А ось і диво на сьогодні, платіна та срібло на моменті
Зображення
+4,51%

Зображення
+6,44%

Тільки гривня падає :evil:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1940 раз.
 
Профіль
2
2
9
  #<1 ... 6013601460156016
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, Moneta, rasmus, s0v7a, zРадио, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 705, 706, 707
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7067 1596535
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 12:32
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19483 2405806
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 00:08
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 105742
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87893)
21.07.2020 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.