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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6015601660176018>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 165
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
44%
73
Ніяких змін не очікую
18%
29
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:06

  s0v7a написав:А ось і диво на сьогодні, платіна та срібло на моменті
Тільки гривня падає :evil:


Ніякого дива. Активи дорожчають на домовленостях країн ЄС щодо програми емісії обсягом 1,7 трлн євро. Світові ринки ці гроші побачать, а Україна - вочевидь, що ні. Нам хоча би уповільнити відтік капіталу... та й це завдання, відверто, нездійсненне...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:10

  komp написав:
  goldfinger написав:
  L написав:Щось я підозрюю, що вони захеджувались ще при вході, так що якийсь прибуток та отримають.

Как захеджировались?

Йому слово незнайоме сподобалось, ось і ліпить не розуміючись.


Для загального розвитку можна почитати https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-risk-hedging (там є і Постанови початку 2019року- напевне співпало). А якщо по простому - за пару годин мої здогадки (ні пуделів, ні "страну" та іже з ними не читаю, мені достатньо просто знати наші реалії) підтвердив centurionus Валютный рынок в контексте ДС .
ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити.
L
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:12

  L написав:ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити.

спрашивали не "что это?".
спрашивали "как захеджировались".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:18

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Ну а жалеть грн. депозитчиков нечего , они же понимали, что рискуют. Ну равно как валютных кредитчиков много лет назад. Которые думали, что всех перехитрили .


Це гра по невідомим правилам - то взули любителів гривні, перед тим любителів валюти, ще перед тим і перших і в значні мірі других, через банкрутство половини банків та курс та обмеження фонду. Зараз ще і ноу хау депо-% суттєво нижчий за девальвацію. І поки що все працює.
Причому є і частина, що у виграші.

что значит по неизвестным правилам, очень даже известным, взувают всех, давно такого трэша не было, со времён Кравчука...
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 лип, 2020 21:41, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:20

  Yuri_T написав:
  L написав:ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити.

спрашивали не "что это?".
спрашивали "как захеджировались".

Комп не питав, а стверджував "Йому слово незнайоме сподобалось, ось і ліпить не розуміючись."
А як саме - можливо і за сценарієм "пуделя", просто такі суми наші "інвестори" без "страхівки" не вкладають.
Востаннє редагувалось L в Вів 21 лип, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:23

  vitaliian написав:наименее пострадали те у кого был большой транспорт (типа грузовичок) и валютный кеш. Легковой транспорт тоже неплох, но на нем не вывезешь любимые персидские ковры и прочие атрибуты домашнего уюта.



У меня есть знакомый, который в донецкой области имел свою логистическую компанию, по доставке.

Так вот к нему просто пришли и "национализировали" 120 авто... на нужды "нового правительства№... под дулом автомата... По сути, весь его бизнес. Кредиты, кстати, остались.
Так что не говорите ерунды, если не в теме.
Без обид.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:25

Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 лип, 2020 21:41, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:25

  Yuri_T написав:
  L написав:ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити.

спрашивали не "что это?".
спрашивали "как захеджировались".

Для загального розвитку можна почитати https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-risk-hedging (там є і Постанови початку 2019року- напевне співпало). А якщо по простому - за пару годин мої здогадки (ні пуделів, ні "страну" та іже з ними не читаю, мені достатньо просто знати наші реалії) підтвердив centurionus Валютный рынок в контексте ДС .
ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити.///
Вы мне ещё про стрэнглы с кондорами расскажите.Перефразирую вопрос.Как в этом гре****** колхозе зажеджировать валютный риск на крупную сумму?Сам хотел бы.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:31

  zzzzzz написав:Продажи на миняйле под вечер уже 28.

Даешь межбанк выше 28. Уровень держится уже 5 лет, пора пробивать. Выше 28 население подключится. Сегодня уже начал доносится стук копыт. Выше 28, ближе к 28,50 стук копыт только усилится.

почему олени ? вы уверены что еще когда-то будет ниже ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:33

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав: вот по этому депозиты никому не рекомендую :) и особенно в валюте. Хватит, мои родители, деды и прадеды уже накушались " депозитов ".

В Донецке накушались и матрасов, и недвиги, и бизнеса... Диверсифай портфолио, как Либо говорит :)

так проблема в том что и депозиты донецким вроде бы не отдавали ! кто в курсе подскажите
Востаннє редагувалось yama в Вів 21 лип, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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