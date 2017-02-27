s0v7a написав:А ось і диво на сьогодні, платіна та срібло на моменті Тільки гривня падає
Ніякого дива. Активи дорожчають на домовленостях країн ЄС щодо програми емісії обсягом 1,7 трлн євро. Світові ринки ці гроші побачать, а Україна - вочевидь, що ні. Нам хоча би уповільнити відтік капіталу... та й це завдання, відверто, нездійсненне...
L написав:Щось я підозрюю, що вони захеджувались ще при вході, так що якийсь прибуток та отримають.
Как захеджировались?
Йому слово незнайоме сподобалось, ось і ліпить не розуміючись.
Для загального розвитку можна почитати https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-risk-hedging (там є і Постанови початку 2019року- напевне співпало). А якщо по простому - за пару годин мої здогадки (ні пуделів, ні "страну" та іже з ними не читаю, мені достатньо просто знати наші реалії) підтвердив centurionus Валютный рынок в контексте ДС . ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити.
Hotab написав:Ну а жалеть грн. депозитчиков нечего , они же понимали, что рискуют. Ну равно как валютных кредитчиков много лет назад. Которые думали, что всех перехитрили .
Це гра по невідомим правилам - то взули любителів гривні, перед тим любителів валюти, ще перед тим і перших і в значні мірі других, через банкрутство половини банків та курс та обмеження фонду. Зараз ще і ноу хау депо-% суттєво нижчий за девальвацію. І поки що все працює. Причому є і частина, що у виграші.
что значит по неизвестным правилам, очень даже известным, взувают всех, давно такого трэша не было, со времён Кравчука...
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 21 лип, 2020 21:41, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
L написав:ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити.
спрашивали не "что это?". спрашивали "как захеджировались".
Комп не питав, а стверджував "Йому слово незнайоме сподобалось, ось і ліпить не розуміючись." А як саме - можливо і за сценарієм "пуделя", просто такі суми наші "інвестори" без "страхівки" не вкладають.
Востаннє редагувалось L в Вів 21 лип, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:наименее пострадали те у кого был большой транспорт (типа грузовичок) и валютный кеш. Легковой транспорт тоже неплох, но на нем не вывезешь любимые персидские ковры и прочие атрибуты домашнего уюта.
У меня есть знакомый, который в донецкой области имел свою логистическую компанию, по доставке.
Так вот к нему просто пришли и "национализировали" 120 авто... на нужды "нового правительства№... под дулом автомата... По сути, весь его бизнес. Кредиты, кстати, остались. Так что не говорите ерунды, если не в теме. Без обид.
L написав:ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити.
спрашивали не "что это?". спрашивали "как захеджировались".
Для загального розвитку можна почитати https://bank.gov.ua/ua/markets/currency-risk-hedging (там є і Постанови початку 2019року- напевне співпало). А якщо по простому - за пару годин мої здогадки (ні пуделів, ні "страну" та іже з ними не читаю, мені достатньо просто знати наші реалії) підтвердив centurionus Валютный рынок в контексте ДС . ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити./// Вы мне ещё про стрэнглы с кондорами расскажите.Перефразирую вопрос.Как в этом гре****** колхозе зажеджировать валютный риск на крупную сумму?Сам хотел бы.