vitaliian написав:наименее пострадали те у кого был большой транспорт (типа грузовичок) и валютный кеш. Легковой транспорт тоже неплох, но на нем не вывезешь любимые персидские ковры и прочие атрибуты домашнего уюта.
А еще я знаю как, например, Новая Почта, вывозила свои ( и клиентов) имущество с "окупированных" территорий, включая "добровольно прголосовавший" Крым.... Поверьте, можно снять фильм уровня голливуда.
А еще я знаю, как человек вложил все свои деньги (намного больше 100 к.у.е.) в "логистику" с "окупированными" территориями и ему при этом гарантии давали..., что это все на благо.... В итоге у него "сгорело" 10 фур... с товаром... и не потому, что ЛНР\ДНР этого хотели... Детали опустим... Кстати, это все было при Порохе...., которого обвиняли в "бизнесе на войне"...
В общем, не стоит судить о "наименее" или "наиболее" пострадавших из "прессы"...
zzzzzz написав:Продажи на миняйле под вечер уже 28.
Даешь межбанк выше 28. Уровень держится уже 5 лет, пора пробивать. Выше 28 население подключится. Сегодня уже начал доносится стук копыт. Выше 28, ближе к 28,50 стук копыт только усилится.
почему олени ? вы уверены что еще когда-то будет ниже ?
я уверен, можете заскринить и пинать меня этим. Потому что власть поняла что при достаточных звр "плавающий курс" это золотое дно. Если всё время рост то заработать не получится, слиться на пике скупиться на дне - такой нехитрый бизнес если знаешь когда пик, а когда дно.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
zzzzzz написав:Продажи на миняйле под вечер уже 28.
Даешь межбанк выше 28. Уровень держится уже 5 лет, пора пробивать. Выше 28 население подключится. Сегодня уже начал доносится стук копыт. Выше 28, ближе к 28,50 стук копыт только усилится.
почему олени ? вы уверены что еще когда-то будет ниже ?
С гривной никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Когда в прошлом году доллар укреплялся, гривна укреплялась к доллару. Сегодня доллар просел, но гривна потеряла еще больше. Как обезьяна с гранатой... хз куда глупое животное ее кинет
vitaliian написав:слово знакомое увидели? я говорю не про вкусный успешный бизнес а про старенькую бортовую газельку на которую даже наркоман не позарится. Чувствуете разницу? Чем менее привлекательно твоё имущество, тем больше шансов его сохранить при различного рода переворотах. У моего знакомого отжали новенький транзит, а его дырявую газель не тронули. В итоге имущество вывезла именно газель.
Когда у Вас лично реально "отнимут" ваш личный транспорт (надеюсь он у вас есть), под лбым предлогом.... тогда, возможно, вы поймете, что не стоит писать о том,чего сами не.... Или может, например, менее драматичный сценарий, придут за вашими депозитами.... точнее не придут, а просто "не выдадут"... Ведь вы их ранее уже "сдали за процент"...
З.Ы. Ничего против депозитчиков не имею, но как и говорил ранее - не стоит говорить уверенно о том, с чем на практике дела не имели.
uaprofi написав:прекрасеая доходность: вчера купил сегодня могу сдать на 15 коппек дороже (расчитывал конешно на 20 ...30) ну и то хорошо завтра прибавим ещё 15 коппек и будет как 1,5 месяца на депозите! класс! хорошо растём!!!
Подождите,это всё просто судороги стабильности перед настоящим зелёным ралли. Гляньте на надходження до держбюджету,а там настоящий ужасный сюрприз,который говорит о том,что события 2014-го(кратный девал) замаячили очень отчётливо!!!
Вчера был последний день уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов,и что собрали???
Эх хвост чешуя,не поймал я ни....чего! Вместе с военным сбором чуть больше 33 ярдов,причём практически не компенсировали НДС,отдали бизнесу чуть больше 1.5 ярда.
Ситуация просто взрывная,куда тут понижать ставку? Надо срочно что-то делать с бюджетом,нужны если не налоги,то хоть кредиты. Так сколько они соберут в этом месяце? Может 45 ярдов ,а ведь надо ещё отдать 10-12 ярдов экспортёрам,выходит чистый валовый сбор составит всего 35 ярдов гривен,при уменьшённом плане 80? Вы понимаете какая это бомба? Чем закрыть дыру дырищщщу? Напечатать баблишка?Как советуют злёные экономисты от бога? Сколько надо напечатать? Если расходы бюджета обычно 110-115 ярдов. Кто-то хоть вкуривает тему и масштаб проблем? Расходы 115,соберут 35. Такой оппы не было наверное даже в 2014-м,просто свои пацаны перестали платить налоги,а с крестьян уже толком ничего не выдавить. Как говорит разумков: наладилось всё с бюджетом,было 88,а стало 92% выполнения доходной части? Вот это математика,Доллярчик ещё в теме и хоть семилетку окончил,те точно туда не ходили,35\80 или 35\115 это 92%,в не зависимости от знаменателя
Кто не верит в курс 35,тот наверное точно не будет удивляться такому курсу,ибо это просто сладкие мечты слепых 73%,думаю курс 50 немного стабилизировал бы ситуацию,а дальше 80...100,заглядывать дальше не имеет смысла, куда кривая эмиссии(абсолютной дурости) заведёт.
Билеты на уходящий поезд пока всего навсего по 27.80-27.90,(шара если честно и объективно).
млять. несколько вопросов: 1. они собираются печатать 80 млрд? 2. зачем поднимать минималку до 5000? (закон принят уже?) ведь это только усугубит проблемы 3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре? З.Ы. - если всё так как вы пишите выходит шо сейчас можно просто тупо снимать всё с кредиток под 0 - ведь девал же будет кратным
Ой+ написав:А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.
Это часто эпатаж, но к таким людям надо внимательно прислушиваться. Рон Пол. Конгрессмен и кандидат в президенты США. Баптист. Военный хирург. Гинеколог. Не признает ФРС и доллар США. Говорит, это нас обманывают. Свое жалованье сразу же переводит в золото. И сын у него такой же. Такая же и ваша Рожкова. Чем глубже познаешь человеческое общество, тем больше начинаешь любить собак и золото.
Ну і правильно робить! Золото на момент - 1844 долари за унцію! Рекордне значення за останні 8 років! Тепер йдемо на 1880!