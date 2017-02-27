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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:36
yama написав: zzzzzz написав:
Продажи на миняйле под вечер уже 28.
Даешь межбанк выше 28. Уровень держится уже 5 лет, пора пробивать. Выше 28 население подключится. Сегодня уже начал доносится стук копыт. Выше 28, ближе к 28,50 стук копыт только усилится.
почему олени ? вы уверены что еще когда-то будет ниже ?
я уверен, можете заскринить и пинать меня этим. Потому что власть поняла что при достаточных звр "плавающий курс" это золотое дно. Если всё время рост то заработать не получится, слиться на пике скупиться на дне - такой нехитрый бизнес если знаешь когда пик, а когда дно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:38
yama написав: zzzzzz написав:
Продажи на миняйле под вечер уже 28.
Даешь межбанк выше 28. Уровень держится уже 5 лет, пора пробивать. Выше 28 население подключится. Сегодня уже начал доносится стук копыт. Выше 28, ближе к 28,50 стук копыт только усилится.
почему олени ? вы уверены что еще когда-то будет ниже ?
С гривной никогда нельзя быть ни в чем уверенным.
Когда в прошлом году доллар укреплялся, гривна укреплялась к доллару.
Сегодня доллар просел, но гривна потеряла еще больше.
Как обезьяна с гранатой... хз куда глупое животное ее кинет
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antey1969
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:39
vitaliian написав:
слово знакомое увидели? я говорю не про вкусный успешный бизнес а про старенькую бортовую газельку на которую даже наркоман не позарится. Чувствуете разницу? Чем менее привлекательно твоё имущество, тем больше шансов его сохранить при различного рода переворотах. У моего знакомого отжали новенький транзит, а его дырявую газель не тронули. В итоге имущество вывезла именно газель.
Когда у Вас лично реально "отнимут" ваш личный транспорт (надеюсь он у вас есть), под лбым предлогом.... тогда, возможно, вы поймете, что не стоит писать о том,чего сами не....
Или может, например, менее драматичный сценарий, придут за вашими депозитами.... точнее не придут, а просто "не выдадут"... Ведь вы их ранее уже "сдали за процент"...
З.Ы. Ничего против депозитчиков не имею, но как и говорил ранее - не стоит говорить уверенно
о том, с чем на практике дела не имели.
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Amat
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:47
vitaliian написав:Amat
а вас задело, предлагаю удалить этот офтоп.
Удаляйте, если хотите.
И меня не "задело".
Как я и писал ранее, мне не нравится, что на этой ветке, к сожалению, послелний год, многие люди пишут "комменты" уровня вети "потітичні діскусії" или "байки про банки і не тільки"....
Но для меня эта ветка о другом.
И мне просто жаль своего времени. На весь этот "поиск истины" без базового в теме политики образования\опыта.
Хотите получить хоть что-то полезное для себя в этой ветке - пишите в контексте ветки. И у вас никогда не появиться даже мысли, что вы меня чем-то "задели". Может случиться даже наоборот.
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Amat
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:10
somilitark написав: uaprofi написав:
прекрасеая доходность: вчера купил сегодня могу сдать на 15 коппек дороже (расчитывал конешно на 20 ...30) ну и то хорошо
завтра прибавим ещё 15 коппек и будет как 1,5 месяца на депозите! класс!
хорошо растём!!!
Подождите,это всё просто судороги стабильности перед настоящим зелёным ралли.
Гляньте на надходження до держбюджету,а там настоящий ужасный сюрприз,который говорит о том,что события 2014-го(кратный девал) замаячили очень отчётливо!!!
Вчера был последний день уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов,и что собрали???
Эх хвост чешуя,не поймал я ни....чего!
Вместе с военным сбором чуть больше 33 ярдов,причём практически не компенсировали НДС,отдали бизнесу чуть больше 1.5 ярда.
Ситуация просто взрывная,куда тут понижать ставку?
Надо срочно что-то делать с бюджетом,нужны если не налоги,то хоть кредиты.
Так сколько они соберут в этом месяце?
Может 45 ярдов ,а ведь надо ещё отдать 10-12 ярдов экспортёрам,выходит чистый валовый сбор составит всего 35 ярдов гривен,при уменьшённом плане 80?
Вы понимаете какая это бомба?
Чем закрыть дыру дырищщщу?
Напечатать баблишка?Как советуют злёные экономисты от бога?
Сколько надо напечатать? Если расходы бюджета обычно 110-115 ярдов.
Кто-то хоть вкуривает тему и масштаб проблем? Расходы 115,соберут 35.
Такой оппы не было наверное даже в 2014-м,просто свои пацаны перестали платить налоги,а с крестьян уже толком ничего не выдавить.
Как говорит разумков: наладилось всё с бюджетом,было 88,а стало 92% выполнения доходной части?
Вот это математика,Доллярчик ещё в теме и хоть семилетку окончил,те точно туда не ходили,35\80 или 35\115 это 92%,в не зависимости от знаменателя
Кто не верит в курс 35,тот наверное точно не будет удивляться такому курсу,ибо это просто сладкие мечты слепых 73%,думаю курс 50 немного стабилизировал бы ситуацию,а дальше 80...100,заглядывать дальше не имеет смысла, куда кривая эмиссии(абсолютной дурости) заведёт.
Билеты на уходящий поезд пока всего навсего по 27.80-27.90,(шара если честно и объективно).
млять.
несколько вопросов:
1. они собираются печатать 80 млрд?
2. зачем поднимать минималку до 5000? (закон принят уже?) ведь это только усугубит проблемы
3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре?
З.Ы. - если всё так как вы пишите выходит шо сейчас можно просто тупо снимать всё с кредиток под 0 - ведь девал же будет кратным
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:12
Libo написав: Ой+ написав:
А Рожкова це взагалі виклик корпоративній етиці, коли людина очолюючи нацбанк демонстративно не користується ні БС ні нацвалютою. За бугром часто було коли якийсь топ використовував щось від конкурентів, то прощався з посадою.
Это часто эпатаж, но к таким людям надо внимательно прислушиваться.
Рон Пол.
Конгрессмен и кандидат в президенты США.
Баптист. Военный хирург. Гинеколог.
Не признает ФРС и доллар США. Говорит, это нас обманывают.
Свое жалованье сразу же переводит в золото. И сын у него такой же.
Такая же и ваша Рожкова.
Чем глубже познаешь человеческое общество, тем больше начинаешь любить собак и золото.
Ну і правильно робить! Золото на момент - 1844 долари за унцію! Рекордне значення за останні 8 років! Тепер йдемо на 1880!
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:16
Nazarkino написав:
Для азарту купив вічнозелений по 27.02, думаю за 2-3 тижня накапає хороша бутилка коняка*Відправлено з Чату
Ящик коньяку в студію! Не зловживайте!
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:20
uaprofi написав:
3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре?
пускать его на 2й-3й-5й круг пока % не компенсируют курсовую разницу.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:42
uaprofi написав: somilitark написав: uaprofi написав:
прекрасеая доходность: вчера купил сегодня могу сдать на 15 коппек дороже (расчитывал конешно на 20 ...30) ну и то хорошо
завтра прибавим ещё 15 коппек и будет как 1,5 месяца на депозите! класс!
хорошо растём!!!
Подождите,это всё просто судороги стабильности перед настоящим зелёным ралли.
Гляньте на надходження до держбюджету,а там настоящий ужасный сюрприз,который говорит о том,что события 2014-го(кратный девал) замаячили очень отчётливо!!!
Вчера был последний день уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов,и что собрали???
Эх хвост чешуя,не поймал я ни....чего!
Вместе с военным сбором чуть больше 33 ярдов,причём практически не компенсировали НДС,отдали бизнесу чуть больше 1.5 ярда.
Ситуация просто взрывная,куда тут понижать ставку?
Надо срочно что-то делать с бюджетом,нужны если не налоги,то хоть кредиты.
Так сколько они соберут в этом месяце?
Может 45 ярдов ,а ведь надо ещё отдать 10-12 ярдов экспортёрам,выходит чистый валовый сбор составит всего 35 ярдов гривен,при уменьшённом плане 80?
Вы понимаете какая это бомба?
Чем закрыть дыру дырищщщу?
Напечатать баблишка?Как советуют злёные экономисты от бога?
Сколько надо напечатать? Если расходы бюджета обычно 110-115 ярдов.
Кто-то хоть вкуривает тему и масштаб проблем? Расходы 115,соберут 35.
Такой оппы не было наверное даже в 2014-м,просто свои пацаны перестали платить налоги,а с крестьян уже толком ничего не выдавить.
Как говорит разумков: наладилось всё с бюджетом,было 88,а стало 92% выполнения доходной части?
Вот это математика,Доллярчик ещё в теме и хоть семилетку окончил,те точно туда не ходили,35\80 или 35\115 это 92%,в не зависимости от знаменателя
Кто не верит в курс 35,тот наверное точно не будет удивляться такому курсу,ибо это просто сладкие мечты слепых 73%,думаю курс 50 немного стабилизировал бы ситуацию,а дальше 80...100,заглядывать дальше не имеет смысла, куда кривая эмиссии(абсолютной дурости) заведёт.
Билеты на уходящий поезд пока всего навсего по 27.80-27.90,(шара если честно и объективно).
млять.
несколько вопросов:
1. они собираются печатать 80 млрд?
2. зачем поднимать минималку до 5000? (закон принят уже?) ведь это только усугубит проблемы
3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре?
З.Ы. - если всё так как вы пишите выходит шо сейчас можно просто тупо снимать всё с кредиток под 0 - ведь девал же будет кратным
Так неизвестно что в банках делается,кредитов выдано на 997 ярдов,недавно проговорились,что 78% не обслуживается у Привата(беня смеётся от пуза),а он самый крупный бегемот во всём.
Госы все погрязли в выдаче кредитов госмонополиям и ахметкам,которые зелёную энергетику тулят, даже проценты монополии не тянут.
Депозитов 1175 ярдов.
Так вот вопрос,а если придёт 20% деполюдей за своими депо,есть ли ресурсы отдать например 240 ярдов гривен?
А если курс станет 35,какие разрывы будут у банков,хватит капитала закрыть разрывы или опять разделим количество банков на 2 или 3?
У банков есть ОВГЗ на 320 ярдов,правительство может отдать хотя бы 10%,если оно бюджет не в состоянии привести в порядок никак? И живёт в каком-то неадеквате?
Если все эти дыры начнут закрывать со станка,то курс вообще трудно даже прикинуть.
В 2014 нал был 200 ярдов,напечатали ещё 200 и более чем утроился курс.
Сейчас 440 нал,если напечатать 300-500,то на какой отметке устаканимся? 70? 90? 120?
Так что все эти прикольчики слился по 27.17 ах какой я молодец или пополнил депо и получу 5% за 4 месяца это вообще тупость высшего левела,мы на пороге шухера,уже валится всё,а люди мыслят категориями 3-х летней давности
Обменки под вечер дружно светят 27.70 на 27.95,М - маркетинг)))
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 21 лип, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:46
vitaliian написав: uaprofi написав:
3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре?
пускать его на 2й-3й-5й круг пока % не компенсируют курсовую разницу.
Приколы нашего городка.
10% брутто в год при многократном девале???
Так можно и не дожить до "себестоимости".
Тем более интервалы девалов у нас уже не по 15 лет,а всего навсего 5+-.
Очень мудрый совет,Доллярчик не даст соврать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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