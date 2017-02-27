somilitark написав:Подождите,это всё просто судороги стабильности перед настоящим зелёным ралли. Гляньте на надходження до держбюджету,а там настоящий ужасный сюрприз,который говорит о том,что события 2014-го(кратный девал) замаячили очень отчётливо!!!
Вчера был последний день уплаты КВАРТАЛЬНЫХ налогов,и что собрали???
Эх хвост чешуя,не поймал я ни....чего! Вместе с военным сбором чуть больше 33 ярдов,причём практически не компенсировали НДС,отдали бизнесу чуть больше 1.5 ярда.
Ситуация просто взрывная,куда тут понижать ставку? Надо срочно что-то делать с бюджетом,нужны если не налоги,то хоть кредиты. Так сколько они соберут в этом месяце? Может 45 ярдов ,а ведь надо ещё отдать 10-12 ярдов экспортёрам,выходит чистый валовый сбор составит всего 35 ярдов гривен,при уменьшённом плане 80? Вы понимаете какая это бомба? Чем закрыть дыру дырищщщу? Напечатать баблишка?Как советуют злёные экономисты от бога? Сколько надо напечатать? Если расходы бюджета обычно 110-115 ярдов. Кто-то хоть вкуривает тему и масштаб проблем? Расходы 115,соберут 35. Такой оппы не было наверное даже в 2014-м,просто свои пацаны перестали платить налоги,а с крестьян уже толком ничего не выдавить. Как говорит разумков: наладилось всё с бюджетом,было 88,а стало 92% выполнения доходной части? Вот это математика,Доллярчик ещё в теме и хоть семилетку окончил,те точно туда не ходили,35\80 или 35\115 это 92%,в не зависимости от знаменателя
Кто не верит в курс 35,тот наверное точно не будет удивляться такому курсу,ибо это просто сладкие мечты слепых 73%,думаю курс 50 немного стабилизировал бы ситуацию,а дальше 80...100,заглядывать дальше не имеет смысла, куда кривая эмиссии(абсолютной дурости) заведёт.
Билеты на уходящий поезд пока всего навсего по 27.80-27.90,(шара если честно и объективно).
млять. несколько вопросов: 1. они собираются печатать 80 млрд? 2. зачем поднимать минималку до 5000? (закон принят уже?) ведь это только усугубит проблемы 3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре? З.Ы. - если всё так как вы пишите выходит шо сейчас можно просто тупо снимать всё с кредиток под 0 - ведь девал же будет кратным
Так неизвестно что в банках делается,кредитов выдано на 997 ярдов,недавно проговорились,что 78% не обслуживается у Привата(беня смеётся от пуза),а он самый крупный бегемот во всём. Госы все погрязли в выдаче кредитов госмонополиям и ахметкам,которые зелёную энергетику тулят, даже проценты монополии не тянут. Депозитов 1175 ярдов. Так вот вопрос,а если придёт 20% деполюдей за своими депо,есть ли ресурсы отдать например 240 ярдов гривен? А если курс станет 35,какие разрывы будут у банков,хватит капитала закрыть разрывы или опять разделим количество банков на 2 или 3?
У банков есть ОВГЗ на 340 ярдов,правительство может отдать хотя бы 10%,если оно бюджет не в состоянии привести в порядок никак? И живёт в каком-то неадеквате? Если все эти дыры начнут закрывать со станка,то курс вообще трудно даже прикинуть. В 2014 нал был 200 ярдов,напечатали ещё 200 и более чем утроился курс. Сейчас 440 нал,если напечатать 300-500,то на какой отметке устаканимся? 70? 90? 120?
Так что все эти прикольчики слился по 27.17 ах какой я молодец или пополнил депо и получу 5% за 4 месяца это вообще тупость высшего левела,мы на пороге шухера,уже валится всё,а люди мыслят категориями 3-х летней давности Обменки под вечер дружно светят 27.70 на 27.95,М - маркетинг)))
Тьотя Го БСУ очистила від шлаку. Одні моцні банки остались! Без паніки. Долярчики спокійні як слон.
Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.
L написав:ПС Невже хеджування таке дивне незнайоме слово? З 2007 на фінфорумі - могли і вивчити.
спрашивали не "что это?". спрашивали "как захеджировались".
Комп не питав, а стверджував "Йому слово незнайоме сподобалось, ось і ліпить не розуміючись." А як саме - можливо і за сценарієм "пуделя", просто такі суми наші "інвестори" без "страхівки" не вкладають.
Тому що людина яка розуміє суть цього терміну не написала би таку дурню, нема такого механізму при купівлі ОВДП. Мені не треба на "фінфорумі" це вивчати, я на власних грошах користувався хеджем на фонді і знаю як це робиться, а ви байки розповідаєте, навіть не теорію.
Amat написав:Как я и писал ранее, мне не нравится, что на этой ветке, к сожалению, послелний год, многие люди пишут "комменты" уровня вети "потітичні діскусії" или "байки про банки і не тільки".... Но для меня эта ветка о другом. И мне просто жаль своего времени. На весь этот "поиск истины" без базового в теме политики образования\опыта.
Жаль, что подобный декаданс напрямую коснулся профильной и трансформировал в конвейер удовлетворения собственных амбиций, а ТОП стал мистечковым инструментом для решения частных проблем. Объяснять это общим бардаком, так себе предложение. Но собственно почему бы и нет, все к этому и шло, учитывая синтетический подогрев обособленной элитности, которая и сыграла медвежью услугу наряду с падением качества. Для понимания сущности стоит обратится к информативности ветки 5 летней, а лучше 10 летней давности. Теперь можно сделать выводы или поступить, как всегда...
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Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.
Что там с паритетом? Полосатый вы наш? Пока 15 % минус.... Надеюсь вы сдали свои евро по 1.14,как мечтали..... P. S скажу честно,прослушал ЛОБа ,пока на 7 % в плюсе..... Жалею что не на все вошёл..... 20 % портфеля $
Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.