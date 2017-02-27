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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6017601860196020

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 169
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
46%
77
Ніяких змін не очікую
17%
29
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:02

Ощад, 27.45 на себя онлайн, вытащить наличные оттуда думаю сейчас нереально.
kianushkolosov
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