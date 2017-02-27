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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6017601860196020

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 170
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
46%
78
Ніяких змін не очікую
17%
29
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:02

Ощад, 27.45 на себя онлайн, вытащить наличные оттуда думаю сейчас нереально.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:25

  yuri_m написав:
  Nighthawk написав:Наразі докупив євро по 31,15, хоча це дуже дорого... Якщо що, зразу виходжу з нього назад у гривню...

Купить на пике курса - это наше всё! Вы хоть бы немного новостями из Европы интересовались перед покупкой. Все выходные Еврокомиссия заседала и решала, сколько им евро напечатать надо, чтобы спасать экономику Европы. Так и не доторговались, какая сумма будет... В цену евро сейчас закладывают ожидания, что печатать будут мало. А если таки много? Где потом ловить этот евро придется? То-то же...

Я свои евро продал на фиг сегодня. Вернее сконвертировал в доллары по 1.1425. И не жалею!


пан досі вважає, що я купив дорого на піку курса? :mrgreen:
1.152 на форексі рівно завтра 31.90-32.00 на прийом у валютчиків. Прикупив ще 1к євро на кредитну гривню по 31.68 у ГазМясі онлайн. Тепер я точно ФСЬО :lol:
Ждьом атката для фіксації профіту...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:26

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2%
Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков.
Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.

М1 в США за последний год +31%, М2 +24%.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
И при инфляции 1 с чем-то процента.

Экспорт инфляции не слышал?
Там весь безнал ФРС потом свяжет не депосертификатах предложив 2-3% до следующего кризиса. НБУ сможет связать печатаемую гривну под 6% ?
Zebra
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