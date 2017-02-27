Nighthawk написав:Наразі докупив євро по 31,15, хоча це дуже дорого... Якщо що, зразу виходжу з нього назад у гривню...
Купить на пике курса - это наше всё! Вы хоть бы немного новостями из Европы интересовались перед покупкой. Все выходные Еврокомиссия заседала и решала, сколько им евро напечатать надо, чтобы спасать экономику Европы. Так и не доторговались, какая сумма будет... В цену евро сейчас закладывают ожидания, что печатать будут мало. А если таки много? Где потом ловить этот евро придется? То-то же...
Я свои евро продал на фиг сегодня. Вернее сконвертировал в доллары по 1.1425. И не жалею!
пан досі вважає, що я купив дорого на піку курса? 1.152 на форексі рівно завтра 31.90-32.00 на прийом у валютчиків. Прикупив ще 1к євро на кредитну гривню по 31.68 у ГазМясі онлайн. Тепер я точно ФСЬО Ждьом атката для фіксації профіту...
Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.