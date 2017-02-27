RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6017601860196020

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 170
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
46%
78
Ніяких змін не очікую
17%
29
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:02

Ощад, 27.45 на себя онлайн, вытащить наличные оттуда думаю сейчас нереально.
kianushkolosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 22.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:25

  yuri_m написав:
  Nighthawk написав:Наразі докупив євро по 31,15, хоча це дуже дорого... Якщо що, зразу виходжу з нього назад у гривню...

Купить на пике курса - это наше всё! Вы хоть бы немного новостями из Европы интересовались перед покупкой. Все выходные Еврокомиссия заседала и решала, сколько им евро напечатать надо, чтобы спасать экономику Европы. Так и не доторговались, какая сумма будет... В цену евро сейчас закладывают ожидания, что печатать будут мало. А если таки много? Где потом ловить этот евро придется? То-то же...

Я свои евро продал на фиг сегодня. Вернее сконвертировал в доллары по 1.1425. И не жалею!


пан досі вважає, що я купив дорого на піку курса? :mrgreen:
1.152 на форексі рівно завтра 31.90-32.00 на прийом у валютчиків. Прикупив ще 1к євро на кредитну гривню по 31.68 у ГазМясі онлайн. Тепер я точно ФСЬО :lol:
Ждьом атката для фіксації профіту...
Nighthawk
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 17.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 00:26

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2%
Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков.
Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.

М1 в США за последний год +31%, М2 +24%.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
И при инфляции 1 с чем-то процента.

Экспорт инфляции не слышал?
Там весь безнал ФРС потом свяжет не депосертификатах предложив 2-3% до следующего кризиса. НБУ сможет связать печатаемую гривну под 6% ?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8659
З нами з: 21.09.12
Подякував: 920 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 01:40

  ruvex написав:
Для понимания сущности стоит обратится к информативности ветки 5 летней, а лучше 10 летней давности.

ничего не поменялось за 10 лет.
чебуречник на мопеде из Днепра каждый день брехал, что внизу покупает, наверху продаёт.
трансвестит из Харькова, что тёткой прикидывался, пудрил всем мозги.
клоун из Ахтырки, типа нынешнего приймачка, флудил по 30 постов в день, проводил конкурсы красоты и над.рачивал на трансвестита.
загоняла-гагарин из Харькова активно рекламировал и продвигал свою контору.
форумчанин с ником под великого композитора беспредметно надувал щеки и пытался переплюнуть двух ребят, умеющих писать длинные тексты.
пару реальных валютчиков, типа чернокнижника и зорьки, снисходительно наблюдали за лохами.
ДС всех по-отечески, любя, журил. не давая ветке угаснуть.

не вижу никакой разницы.
жаль только, что ДС не с нами.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14865
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 4386 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 02:24

  Yuri_T написав:ничего не поменялось за 10 лет.
чебуречник на мопеде из Днепра каждый день брехал, что внизу покупает, наверху продаёт.
трансвестит из Харькова, что тёткой прикидывался, пудрил всем мозги.
клоун из Ахтырки, типа нынешнего приймачка, флудил по 30 постов в день, проводил конкурсы красоты и над.рачивал на трансвестита.
загоняла-гагарин из Харькова активно рекламировал и продвигал свою контору.
форумчанин с ником под великого композитора беспредметно надувал щеки и пытался переплюнуть двух ребят, умеющих писать длинные тексты.
пару реальных валютчиков, типа чернокнижника и зорьки, снисходительно наблюдали за лохами.
ДС всех по-отечески, любя, журил. не давая ветке угаснуть.

не вижу никакой разницы.
жаль только, что ДС не с нами.

А еще Кот в кедах, который до красно-зеленых свистков умудрялся за день купить-продать и всегда оставался в плюсе.
Флудильщица-айтишница оксана.
Владелец сети продуктовых магазинов Корнеев.
Медвед, который частенько писал разные полезности, но его заносило в сторону, за что регулярно ходил в баню.
VoK
 
Повідомлень: 159
З нами з: 28.02.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 02:31

:idea:
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 22 лип, 2020 02:56, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9942
З нами з: 03.11.08
Подякував: 764 раз.
Подякували: 2175 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 02:32

  VoK написав:А еще Кот в кедах, который до красно-зеленых свистков умудрялся за день купить-продать и всегда оставался в плюсе.

я его вспомнил в п.1
  VoK написав:Флудильщица-айтишница оксана.

а это п.2
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14865
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 4386 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 02:34

  ruvex написав:Закрываю для себя тему, может для нее еще не пришло время.

скорее всего.
от себя замечу: как и раньше, есть буквально пара человек.
и это хорошо.
в других местах даже этого нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14865
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2003 раз.
Подякували: 4386 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 02:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А Кабанчик ? ))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4360
З нами з: 03.12.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6017601860196020
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 706, 707, 708
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7070 1596924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 23:25
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19483 2406096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 00:08
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 105821
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1562)
22.07.2020 01:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.