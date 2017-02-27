Nighthawk написав:Наразі докупив євро по 31,15, хоча це дуже дорого... Якщо що, зразу виходжу з нього назад у гривню...
Купить на пике курса - это наше всё! Вы хоть бы немного новостями из Европы интересовались перед покупкой. Все выходные Еврокомиссия заседала и решала, сколько им евро напечатать надо, чтобы спасать экономику Европы. Так и не доторговались, какая сумма будет... В цену евро сейчас закладывают ожидания, что печатать будут мало. А если таки много? Где потом ловить этот евро придется? То-то же...
Я свои евро продал на фиг сегодня. Вернее сконвертировал в доллары по 1.1425. И не жалею!
пан досі вважає, що я купив дорого на піку курса? 1.152 на форексі рівно завтра 31.90-32.00 на прийом у валютчиків. Прикупив ще 1к євро на кредитну гривню по 31.68 у ГазМясі онлайн. Тепер я точно ФСЬО Ждьом атката для фіксації профіту...
Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.
ruvex написав: Для понимания сущности стоит обратится к информативности ветки 5 летней, а лучше 10 летней давности.
ничего не поменялось за 10 лет. чебуречник на мопеде из Днепра каждый день брехал, что внизу покупает, наверху продаёт. трансвестит из Харькова, что тёткой прикидывался, пудрил всем мозги. клоун из Ахтырки, типа нынешнего приймачка, флудил по 30 постов в день, проводил конкурсы красоты и над.рачивал на трансвестита. загоняла-гагарин из Харькова активно рекламировал и продвигал свою контору. форумчанин с ником под великого композитора беспредметно надувал щеки и пытался переплюнуть двух ребят, умеющих писать длинные тексты. пару реальных валютчиков, типа чернокнижника и зорьки, снисходительно наблюдали за лохами. ДС всех по-отечески, любя, журил. не давая ветке угаснуть.
не вижу никакой разницы. жаль только, что ДС не с нами.
Yuri_T написав:ничего не поменялось за 10 лет. чебуречник на мопеде из Днепра каждый день брехал, что внизу покупает, наверху продаёт. трансвестит из Харькова, что тёткой прикидывался, пудрил всем мозги. клоун из Ахтырки, типа нынешнего приймачка, флудил по 30 постов в день, проводил конкурсы красоты и над.рачивал на трансвестита. загоняла-гагарин из Харькова активно рекламировал и продвигал свою контору. форумчанин с ником под великого композитора беспредметно надувал щеки и пытался переплюнуть двух ребят, умеющих писать длинные тексты. пару реальных валютчиков, типа чернокнижника и зорьки, снисходительно наблюдали за лохами. ДС всех по-отечески, любя, журил. не давая ветке угаснуть.
не вижу никакой разницы. жаль только, что ДС не с нами.
А еще Кот в кедах, который до красно-зеленых свистков умудрялся за день купить-продать и всегда оставался в плюсе. Флудильщица-айтишница оксана. Владелец сети продуктовых магазинов Корнеев. Медвед, который частенько писал разные полезности, но его заносило в сторону, за что регулярно ходил в баню.