Nighthawk написав:Наразі докупив євро по 31,15, хоча це дуже дорого... Якщо що, зразу виходжу з нього назад у гривню...
Купить на пике курса - это наше всё! Вы хоть бы немного новостями из Европы интересовались перед покупкой. Все выходные Еврокомиссия заседала и решала, сколько им евро напечатать надо, чтобы спасать экономику Европы. Так и не доторговались, какая сумма будет... В цену евро сейчас закладывают ожидания, что печатать будут мало. А если таки много? Где потом ловить этот евро придется? То-то же...
Я свои евро продал на фиг сегодня. Вернее сконвертировал в доллары по 1.1425. И не жалею!
пан досі вважає, що я купив дорого на піку курса? 1.152 на форексі рівно завтра 31.90-32.00 на прийом у валютчиків. Прикупив ще 1к євро на кредитну гривню по 31.68 у ГазМясі онлайн. Тепер я точно ФСЬО Ждьом атката для фіксації профіту...
Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.
Yuri_T написав:спрашивали не "что это?". спрашивали "как захеджировались".
Комп не питав, а стверджував "Йому слово незнайоме сподобалось, ось і ліпить не розуміючись." А як саме - можливо і за сценарієм "пуделя", просто такі суми наші "інвестори" без "страхівки" не вкладають.
Тому що людина яка розуміє суть цього терміну не написала би таку дурню, нема такого механізму при купівлі ОВДП. Мені не треба на "фінфорумі" це вивчати, я на власних грошах користувався хеджем на фонді і знаю як це робиться, а ви байки розповідаєте, навіть не теорію.
Індексовані ОВДП.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.
Что там с паритетом? Полосатый вы наш? Пока 15 % минус.... Надеюсь вы сдали свои евро по 1.14,как мечтали..... P. S скажу честно,прослушал ЛОБа ,пока на 7 % в плюсе..... Жалею что не на все вошёл..... 20 % портфеля $
kianushkolosov написав:Ощад, 27.45 на себя онлайн, вытащить наличные оттуда думаю сейчас нереально.
вот тут я не понял, надо там сливаться? И что за паника, они гривны не отдают?
Думаю суть такая: Ощад не отдаст наличную валюту, а предложит гривнами по низкому курсу. В 14-м было аналогично с Укрэксимом. Отдавал гривнами по курсу -1грн от рыночного. Но потом таки начал давать налик.