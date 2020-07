Додано: Сер 22 лип, 2020 07:26

komp написав: L написав: Yuri_T написав: спрашивали не "что это?".

спрашивали "как захеджировались". спрашивали не "что это?".спрашивали "как захеджировались".

Комп не питав, а стверджував "Йому слово незнайоме сподобалось, ось і ліпить не розуміючись."

А як саме - можливо і за сценарієм "пуделя", просто такі суми наші "інвестори" без "страхівки" не вкладають. Комп не питав, а стверджував "Йому слово незнайоме сподобалось, ось і ліпить не розуміючись."А як саме - можливо і за сценарієм "пуделя", просто такі суми наші "інвестори" без "страхівки" не вкладають.

Тому що людина яка розуміє суть цього терміну не написала би таку дурню, нема такого механізму при купівлі ОВДП . Мені не треба на "фінфорумі" це вивчати, я на власних грошах користувався хеджем на фонді і знаю як це робиться, а ви байки розповідаєте, навіть не теорію. Тому що людина яка розуміє суть цього терміну не написала би таку дурню,. Мені не треба на "фінфорумі" це вивчати, я на власних грошах користувався хеджем на фонді і знаю як це робиться, а ви байки розповідаєте, навіть не теорію.

Індексовані ОВДП. Індексовані ОВДП.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell