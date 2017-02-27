Плохой курс онлайн обмена, в 20х числах не пробиться к кассе из-за пенсионеров.
Осталось ещё немного валюты, буду сдавать, хочу усреднить на 27.8
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 08:57
Плохой курс онлайн обмена, в 20х числах не пробиться к кассе из-за пенсионеров.
Осталось ещё немного валюты, буду сдавать, хочу усреднить на 27.8
Додано: Сер 22 лип, 2020 08:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подожди 30ки
Уже на следующей неделе
Куда спишишь?
Додано: Сер 22 лип, 2020 09:00
не нагоняйте страху)) ощад отдал всю валюту новыми купюрами (сумма под фонд)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 22 лип, 2020 09:01
Додано: Сер 22 лип, 2020 09:04
Додано: Сер 22 лип, 2020 09:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Друзья, посмотрите на навес на грн. текущих счетах в БС. Вы наверняка знаете, что фактически ставка по срочным депозитам и текущим стала практически одинаковой. И давно формируется критическая масса в гривне, на мгновенно доступных счетах. Такая динамика долл, в любой момент может вызвать лавину спроса. Тем более с онлайн доступом к ВО.
Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
Зараз переглядають цей форум: athena1 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|