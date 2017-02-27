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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6018601960206021

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 170
Різких коливань курсу валют не очікую
28%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
46%
78
Ніяких змін не очікую
17%
29
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 08:57

  Proofy написав:
  kianushkolosov написав:Ощад, 27.45 на себя онлайн, вытащить наличные оттуда думаю сейчас нереально.

вот тут я не понял, надо там сливаться? И что за паника, они гривны не отдают?

Плохой курс онлайн обмена, в 20х числах не пробиться к кассе из-за пенсионеров.
Осталось ещё немного валюты, буду сдавать, хочу усреднить на 27.8
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 08:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подожди 30ки
Уже на следующей неделе
Куда спишишь?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:00

  Hotab написав:
  Proofy написав:
  kianushkolosov написав:Ощад, 27.45 на себя онлайн, вытащить наличные оттуда думаю сейчас нереально.

вот тут я не понял, надо там сливаться? И что за паника, они гривны не отдают?

Думаю суть такая:
Ощад не отдаст наличную валюту, а предложит гривнами по низкому курсу.
В 14-м было аналогично с Укрэксимом. Отдавал гривнами по курсу -1грн от рыночного.
Но потом таки начал давать налик.


не нагоняйте страху)) ощад отдал всю валюту новыми купюрами (сумма под фонд)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:01

  PS4 написав:Чурия и КО меняют
идем на 30+

Это только начало, далі буде.. 8)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:04

  Hotab написав:..
Ощад не отдаст наличную валюту, а предложит гривнами по низкому курсу.
В 14-м было аналогично с Укрэксимом. Отдавал гривнами по курсу -1грн от рыночного.
Но потом таки начал давать налик.

Мне в марте 2014 Ощад погасил "азаровские" валютные облигации с процентами, без всяких приколов
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзья, посмотрите на навес на грн. текущих счетах в БС. Вы наверняка знаете, что фактически ставка по срочным депозитам и текущим стала практически одинаковой. И давно формируется критическая масса в гривне, на мгновенно доступных счетах. Такая динамика долл, в любой момент может вызвать лавину спроса. Тем более с онлайн доступом к ВО.

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qreaton
 
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